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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 21.05.2020 - 06:25,Son Güncelleme:

Erciyes Üniversitesinde hayvanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

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Erciyes Üniversitesinde hayvanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
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Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) hayvanlar üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı denemelerine başlandığı bildirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacılarının, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ERÜ tarafından desteklenen projeler kapsamında Kovid-19'a karşı iki farklı teknolojiyle hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

Açıklamada, Kovid-19’a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları üzerinde denemelerine 15 Mayıs itibarıyla başlandığı ifade edilerek, devam eden süreçte hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği kaydedildi. 

Kovid-19’a karşı rekombinant aşı adayları da geliştirildiği, bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına ise haziran ayı içerisinde başlanmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Kovid-19’a karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı. 

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