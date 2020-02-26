Epson'da çok önemli atama: Yasunori Ogawa görevi devralıyor

Epson’un şu anki başkanı Minoru Usui, direktör ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam edecek.

Yeni başkan Yasunori Ogawa’nın kariyerinin kısa özeti:

11 Nisan 1962 yılında dünyaya gelen Yasunori Ogawa, Japonya'da büyüdü. Tohoku Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Lisansüstü Diploması sahibi olan Ogawa, Nisan 1988'de Seiko Epson Corporation’a katıldı. Ogawa'nın şirket içinde kaydettiği aşamalar ise şöyle:

Nisan 2017 Görüntüleme Ürünleri Bölümü’ne Operasyon Direktörü olarak atandı.

Haziran 2017 İcra Kurulu Yöneticisi olarak atandı.

Haziran 2018 Direktör, İcra Kurulu Yöneticisi olarak atandı.

Ekim 2018 Teknoloji Geliştirme Bölümü’ne (mevcut görevi) Genel İdari Müdür olarak atandı.

Haziran 2019 Direktör, İcra Yetkili Müdür olarak atandı. (mevcut görevi)

Giyilebilir Ürünler & Endüstriyel Çözümler Operasyon Segmenti’ne (mevcut görevi) Direktör olarak atandı.