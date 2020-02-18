Epson, yeni 30.000 lümen lazer projektörünü duyurdu

Epson standına bu yıl, Formula 1 aracıyla yapılan mapping gösterisinden oluşan #EpsonUnboxed konsepti damga vurdu. Görselliğiyle dikkat çeken enstalasyon, çeşitli karmaşık grafikler ve projeksiyon haritalama efektleriyle gerçekleştirildi. Tamamen Epson kurulum projektörleriyle sahnelenen çalışma, gerçek bir Formula 1 yarış otomobilinin bir kutunun içinden yavaş yavaş çıkmasını anlatan bir hikaye biçiminde tasarlandı.

Epson standında öne çıkan bir başka gösteride ise Moverio akıllı gözlük kullanıldı. Moverio ile kurgulanan arttırılmış gerçeklikte ziyaretçiler, sanal bir turistik trende seyahat ettiler ve İspanya'nın Toledo şehrinin sokaklarında gezerek Epson'un yüksek lümenli projektörleriyle yeniden yaratılan kentin güzelliklerini keşfetti.





Epson’un bu yıl ISE’de görücüye çıkardığı diğer yenilikler ise şöyle:

• 30k ve 25k yüksek lümenli lazer projektörler için yeni bir Ultra Kısa Mesafeli lens: ELPLX03. (Epson, 5.500 ila 30.000 lümen arasında değişen tüm değiştirilebilir lens modelleri için sıfır offset, ‘Ultra Kısa Mesafe’ çözümü sunan tek projektör üreticisi).

• İş toplantıları için çift bağlantılı kenar harmanlama sunan yeni bir ultra kısa mesafeli lazer projektör: EB1485Fi

• İki yeni tabela projektörü: Perakende ekranlar için EB-W70 ve kurumsal tabelalar için EB-805F

• Yeni, sezgisel, kullanımı kolay ProAV MAC tabanlı bir yazılım aracı.



