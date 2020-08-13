Epic Store duyurdu: A Total War Saga Troy ücretsiz oldu!

A Total War Saga Troy'u ücretsiz indirebilmek için Epic Store üyesi olmak gerekecek. Daha sonra indirme yönergelerine uyan kullanıcılar, 26 GB'lık alana ihtiyaç duyan oyunu cihazlarına indirebilecek. Epic Games'in 215 liralık fiyat bandında satışsa sunduğu oyun, sadece 24 saatliğine ücretsiz olarak indirilebilecek.

A Total War Saga Troy konusu; Homeros'un romantizm ve savaş konulu İlyada destanından ilham alan A Total War Saga: TROY, Truva Savaşı'nın tarihi dönüm noktalarına odaklanarak daha önce hiç olmadığı gibi canlandırıyor. TROY, bu efsanevi çekişmeyi hem Yunan hem de Truvalı bakış açılarından keşfederek mitin ve efsanenin aşamalarını inceliyor ve olaylara yol açmış olabilecek gerçekleri açığa çıkarıyor.

Ünlü savaşçı Akhilleus, soylu muhafız Hektor, şımarık prens Paris ve intikamcı kral Menelaus dâhil sekiz ikonik kahramandan biri olarak Truva krallığını kurtarmak veya fethetmek için savaş.

A Total War'un büyük, sıra tabanlı imparatorluk yönetimi ve olağanüstü gerçek zamanlı savaşlarıyla, eylemlerin savaşın gidişatını değiştirebilir. Tunç Devri'ndeki Akdeniz'i çarpıcı bir şekilde yansıtan bu geniş bölgeyi fethederken strateji, devlet yönetimi, diplomasi ve topyekûn savaş ile imparatorluğunu kur.

Yunan mitolojisindeki Minotor, Kikloplar, Devler ve Kentaurlar gibi yaratıklardan esinlenen efsanevi birlikleri savaşın en önemli anında yardıma çağırabilirsin.

A TOTAL WAR SAGA TROY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ