Epic Store duyurdu: A Total War Saga Troy ücretsiz oldu!
Belirli dönemlerde ücretsiz oyun dağıtımı yapan Epic Games, 13 Ağustos 2020 tarihine özel olarak A Total War Saga Troy oyununun müjdesini verdi. Strateji oyunu sevenlerin yakından tanıdığı A Total War Saga Troy 24 saat boyunca erişime açık olacak. Oyunu bir kez indiren kullanıcılar, akabinde ömür boyu oyuna ücretsiz olarak sahip olabilecek.
A Total War Saga Troy'u ücretsiz indirebilmek için Epic Store üyesi olmak gerekecek. Daha sonra indirme yönergelerine uyan kullanıcılar, 26 GB'lık alana ihtiyaç duyan oyunu cihazlarına indirebilecek. Epic Games'in 215 liralık fiyat bandında satışsa sunduğu oyun, sadece 24 saatliğine ücretsiz olarak indirilebilecek.
A Total War Saga Troy konusu; Homeros'un romantizm ve savaş konulu İlyada destanından ilham alan A Total War Saga: TROY, Truva Savaşı'nın tarihi dönüm noktalarına odaklanarak daha önce hiç olmadığı gibi canlandırıyor. TROY, bu efsanevi çekişmeyi hem Yunan hem de Truvalı bakış açılarından keşfederek mitin ve efsanenin aşamalarını inceliyor ve olaylara yol açmış olabilecek gerçekleri açığa çıkarıyor.
Ünlü savaşçı Akhilleus, soylu muhafız Hektor, şımarık prens Paris ve intikamcı kral Menelaus dâhil sekiz ikonik kahramandan biri olarak Truva krallığını kurtarmak veya fethetmek için savaş.
A Total War'un büyük, sıra tabanlı imparatorluk yönetimi ve olağanüstü gerçek zamanlı savaşlarıyla, eylemlerin savaşın gidişatını değiştirebilir. Tunç Devri'ndeki Akdeniz'i çarpıcı bir şekilde yansıtan bu geniş bölgeyi fethederken strateji, devlet yönetimi, diplomasi ve topyekûn savaş ile imparatorluğunu kur.
Yunan mitolojisindeki Minotor, Kikloplar, Devler ve Kentaurlar gibi yaratıklardan esinlenen efsanevi birlikleri savaşın en önemli anında yardıma çağırabilirsin.
A TOTAL WAR SAGA TROY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum
Önerilen
OSWindows 7/8.1/10 64 Bit
OSWindows 7/8.1/10 64 Bit
ProcessorIntel Core 2 Duo 3.0 GHz/Intel i7 8550U 1.80GHz
ProcessorIntel i5-6600 / Ryzen 5 2600X
Memory4 GB/6 GB (It is 4 for dedicated GPU and 6 for integrated one)
Memory8 GB
Storage26 GB
Storage26 GB
Direct XVersion 11
Direct XVersion 11
GraphicsNvidia GTX 460 1GB/AMD Radeon HD 5770 1 GB/Intel UHD Graphics 620
GraphicsNvidia GTX 970 / AMD Radeon R9 270X 2 GB
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