Epic Games'ten Rage 2 için ücretsiz dağıtım sürprizi! Rage 2 sistem gereksinimleri neler?
Rage 2, Epic Games tarafından ücretsiz olarak erişime açıldı. Oyunu indirmek ve kütüphanesine eklemek isteyen pek çok kişi, Rage 2 sistem gereksinimleri için araştırmalarına başladı. Peki, Rage 2 sistem gereksinimleri nelerdir? İşte, oyun hakkında bilgiler ve bazı detaylar
Rage 2 sistem gereksinimleri ve konusu, Epic Games'in oyunu bir süreliğine ücretsiz sunmasının ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Rage 2 sistem gereksinimleri neler? İşte, Rage 2 sistem gereksinimleri ve konusu hakkında detaylar
Bir asteroid, dünya nüfusunun% 80'ini yok etti ve insanlığın sayısı azalıyor. Acımasız ve kana susamış çeteler açık yollarda dolaşır ve zalim Otorite demir bir yumrukla yönetmeye çalışır. Çorak arazinin son Korucusu ve güçlerine tehdit olan Walker olarak, evinizden soyuldunuz ve ölüme terk edildiniz. Şimdi adalet ve özgürlük için öfkelenmeniz gerekecek. Gülünç araç savaşı, süper güçlü birinci şahıs kargaşası ve ortaya çıkan çılgınlıklarla dolu açık bir dünya ile, Otoritenin baskıcı kuralını bir kez ve bir kez yıkmak için gereken araçları ve teknolojiyi bulmak için acımasız bir çorak arazide savaşan sadist çeteleri parçalayacaksınız.
RAGE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Rage 2 için açıklanan sistem gereksinimleri şu şekilde;
MİNİMUM:
- İşletim Sistemi: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)
- İşlemci: Intel Core i5-3570 or AMD Ryzen 3 1300X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 3GB or AMD R9 280 3GB
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
- İşletim Sistemi: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)
- İşlemci: Intel Core i7-4770 or AMD Ryzen 5 1600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 8GB or AMD Vega 56 8GB
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan