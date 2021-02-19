Epic Games'ten Rage 2 için ücretsiz dağıtım sürprizi! Rage 2 sistem gereksinimleri neler?

Rage 2 sistem gereksinimleri ve konusu, Epic Games'in oyunu bir süreliğine ücretsiz sunmasının ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Rage 2 sistem gereksinimleri neler? İşte, Rage 2 sistem gereksinimleri ve konusu hakkında detaylar

RAGE 2 KONUSU

Bir asteroid, dünya nüfusunun% 80'ini yok etti ve insanlığın sayısı azalıyor. Acımasız ve kana susamış çeteler açık yollarda dolaşır ve zalim Otorite demir bir yumrukla yönetmeye çalışır. Çorak arazinin son Korucusu ve güçlerine tehdit olan Walker olarak, evinizden soyuldunuz ve ölüme terk edildiniz. Şimdi adalet ve özgürlük için öfkelenmeniz gerekecek. Gülünç araç savaşı, süper güçlü birinci şahıs kargaşası ve ortaya çıkan çılgınlıklarla dolu açık bir dünya ile, Otoritenin baskıcı kuralını bir kez ve bir kez yıkmak için gereken araçları ve teknolojiyi bulmak için acımasız bir çorak arazide savaşan sadist çeteleri parçalayacaksınız.

RAGE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Rage 2 için açıklanan sistem gereksinimleri şu şekilde;

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

Win7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

İşlemci: Intel Core i5-3570 or AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i5-3570 or AMD Ryzen 3 1300X

Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 3GB or AMD R9 280 3GB

Nvidia GTX 780 3GB or AMD R9 280 3GB

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

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