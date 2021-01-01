Epic Games'ten günün bedava oyunu: Jurassic World Evolution

GTA V, Civilization VI gibi popüler oyunları bedava yaparak dikkatleri üzerine çeken Epic Games, 2021 yıl başı kampanyası kapsamında Aralık ayının üçüncü haftasından bu yana her gün bir oyunu ücretsiz veriyor. Şirketin bedava yaptığı son oyunu ise Jurassic World Evolution oldu. 171 TL'lik fiyat etiketiyle satılan ve bugüne özel ücretsiz olan oyunu, Epic Games aboneliği olan herkes indirebiliyor. Oyun kütüphaneye eklendikten sonra ise tamamen kullanıcının oluyor ve oyuna bedava sahip olmuş oluyor.



Oyunun tanıtım açıklamasında ise şu satırlara yer verilmiş:



"Muertes takımadalarının efsanevi adalarındaki operasyonda sorumluluğu üstleniyor ve dinozorların mucizesini, görkemini ve tehlikesini canlandırıyorsunuz. Hayatın bir şekilde yolunu bulduğu belirsiz bir dünyada Bilim, Eğlence ya da Güvenlik çıkarlarına göre inşa edeceksiniz.



Çevrelerindeki dünyaya göre düşünen, hisseden ve tepki veren dinozorları biyomühendislikle canlandıracaksınız. Dinozorlarına eşsiz davranışlar, özellikler ve görünümler vermek için hayatın kendisiyle oynayıp, sonra kayıp dinozor DNA'sını bulma yolunda sürdürdüğünüz küresel arayışı finanse etmek için bu dinozorları elinizde tutup onlardan kâr elde edeceksiniz.



Büyük resmi kontrol etmek için derin yönetim araçlarını kullanın ya da karada veya havada mücadelelerle yüzleşmek için işe doğrudan kendiniz el atın. Seriden ve parmaklarının ucundaki onlarca yıllık Jurassic hikâyesinden ikonik karakterleri içeren yepyeni bir anlatımda adalarını genişletin ve kendi yolculuğunuzu belirleyin."



Epic Games üzerinden ücretsiz hesap açılabilirken, şirketin her hafta bir ya da iki oyunu bedava dağıtmaya devam edeceğini de belirtelim.





