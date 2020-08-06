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Teknoloji
Haber Giriş: 06.08.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

Epic Games'te haftanın bedava oyunu belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Epic Games'te haftanın bedava oyunu belli oldu
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Steam ile birlikte dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Epic Games, haftanın bedava oyununu ortaya çıkardı. İşte hesabı olanların ücretsiz indirebileceği o oyun...

Daha önce GTA V ve Civilization VI oyunlarını ücretsiz hale getirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Epic Games, bu kez 6-13 Ağustos tarihleri arasında Wilmot’s Warehouse isimli oyunu ücretsiz hale getirdi. Epic Games geçen hafta da 20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Sworcery EP isimli oyunları bedava yapmıştı.

Epic Gameste haftanın bedava oyunu belli oldu

Oyunun açıklaması şu şekilde:

Wilmot's Warehouse, bir deponun en iyi şekilde işlemesini sağlaman gereken bulmaca oyunudur. Ancak her şeyi nereye koyduğunu aklında tutmalısın, çünkü Performans Yıldızlarını kazanmak için servis kapağı açıldığında insanların istediği şeyleri hızlıca bulman gerekecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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