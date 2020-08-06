Epic Games'te haftanın bedava oyunu belli oldu

Daha önce GTA V ve Civilization VI oyunlarını ücretsiz hale getirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Epic Games, bu kez 6-13 Ağustos tarihleri arasında Wilmot’s Warehouse isimli oyunu ücretsiz hale getirdi. Epic Games geçen hafta da 20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Sworcery EP isimli oyunları bedava yapmıştı.



Oyunun açıklaması şu şekilde:



Wilmot's Warehouse, bir deponun en iyi şekilde işlemesini sağlaman gereken bulmaca oyunudur. Ancak her şeyi nereye koyduğunu aklında tutmalısın, çünkü Performans Yıldızlarını kazanmak için servis kapağı açıldığında insanların istediği şeyleri hızlıca bulman gerekecek.



