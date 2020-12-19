Epic Games ücretsiz oyunları nedir? 19 Aralık Epic Games ücretsiz oyunu
Epic Games ücretsiz oyunlar için yeni yıla kadar yapacağı dağıtımı gerçekleştirmeye devam ediyor. Şu ana kadar pek çok kişinin merakla araştırdığı Epic Games, 33 TL değerindeki Oddworld: New 'n' Tasty isimli oyunu ücretsiz olarak erişime açtı. İşte, 19 aralık Epic Games ücretsiz oyun detayları
Epic Games 19 Aralık Cumartesi günü ücretsiz oyun dağıtımında tercihini Oddworld: New 'n' Tasty'dan yana kullandı. Oyunseverler klasik macera oyunu Oddworld: Abe's Oddysee'de antik harabeleri keşfedip, etobur canavarlardan kaçarak gardiyanları atlatmaya gayret gösterecek.
Oddworld: New 'n' Tasty için sistem gereksinimleri ise şu şekilde olacak;
Minimum
Önerilen
İşletim SistemiWindows 7
İşletim SistemiWindows 8
İşlemciIntel i3-3220 (3.30 Ghz)
İşlemciIntel i5
Bellek4 GB RAM
Bellek4 GB RAM
Depolama10 GB
Depolama10 GB
Ekran KartınVIdia GTX 260 veya eş değeri
Ekran KartınVidia GTX 560 veya eş değeri
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle