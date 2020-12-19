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Haber Giriş: 19.12.2020 - 17:04 | Son Güncelleme:

Epic Games ücretsiz oyunları nedir? 19 Aralık Epic Games ücretsiz oyunu

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Epic Games ücretsiz oyunları nedir? 19 Aralık Epic Games ücretsiz oyunu
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Epic Games ücretsiz oyunlar için yeni yıla kadar yapacağı dağıtımı gerçekleştirmeye devam ediyor. Şu ana kadar pek çok kişinin merakla araştırdığı Epic Games, 33 TL değerindeki Oddworld: New 'n' Tasty isimli oyunu ücretsiz olarak erişime açtı. İşte, 19 aralık Epic Games ücretsiz oyun detayları

Epic Games 19 Aralık Cumartesi günü ücretsiz oyun dağıtımında tercihini Oddworld: New 'n' Tasty'dan yana kullandı. Oyunseverler klasik macera oyunu Oddworld: Abe's Oddysee'de antik harabeleri keşfedip, etobur canavarlardan kaçarak gardiyanları atlatmaya gayret gösterecek. 

Oddworld: New 'n' Tasty için sistem gereksinimleri ise şu şekilde olacak;

Minimum

Önerilen

İşletim Sistemi

Windows 7

İşletim Sistemi

Windows 8

İşlemci

Intel i3-3220 (3.30 Ghz)

İşlemci

Intel i5

Bellek

4 GB RAM

Bellek

4 GB RAM

Depolama

10 GB

Depolama

10 GB

Ekran Kartı

nVIdia GTX 260 veya eş değeri

Ekran Kartı

nVidia GTX 560 veya eş değeri

 

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