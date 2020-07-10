Epic Games üç oyunu daha ücretsiz yaptı

Geçtiğimiz haftalarda ücretsiz olarak dağıttığı GTA V ve Civilization VI gibi oyunlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Epic Games, bu sayede pek çok yeni abone kazandı. Bu kampanyalarını sürdürmek isteyen ve oyunculara her hafta en az bir ücretsiz oyun veren Epic Games, bu hafta da değeri 111 TL'yi bulan üç oyun için kullanıcılardan ücret talep etmeyecek; ancak elbette geçici bir süreliğine...



Killing Floor 2

2016 yılında çıkışını yapan Killing Floor 2, Co-Op FPS türüne giren ve halen popülerliğini koruyan bir oyun. 6'lı veya 12'li takımlarınızı kurarak zombilere karşı mücadele veriyorsunuz. Ayrıca Killing Floor 2'nin Steam'in de en beğenilen oyunları listesinde bulunduğunu belirtelim.



Lifeless Planet

Dünya'dan çok ama çok uzak bir gezegende bir kasabayı keşfeden astronotumuzla bir gezegeni keşfediyoruz. Oyunun 60'lı yıllardaki bilim kurgu hikayeleriyle bezenmiş bir görüntü verdiğini de söylemek gerekiyor.



The Escapist 2

Ücretsiz olan bir diğer oyun ise zorlu hapishanelerden kaçmak için mücadele verdiğiniz The Escapist 2... Team17'nin geliştirdiği oyun, basit ama eğlenceli oyun sınıfına giriyor.

Epic Games, bu üç oyunu bedava yapmış durumda; ancak 16 Temmuz saat 18:00'de bu oyunlar yeniden ücretli hale gelecek.

Bir sonraki haftanın ücretsiz oyunu ise Tochlight II olacak.