Epic Games NBA 2K21 ücretsiz nasıl alınır?

Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indirme işlemi pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Normalde 400 TL bandından satılan NBA 2021 oyunu, Epic Games kullanıcıları için 27 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olacak. Bunun için Epic Games kullanıcı adı oluşturmak yeterli olacak.

Daha sonrasında oyunu kütüphanenize eklemek yeterli olacak. Bu aşamanın ardından istediğiniz an oyunu indirmeniz mümkün olabilecek.

NBA 2K21 OYUNU HAKKINDA

NBA 2K21, dünyaca ünlü, çok satan NBA 2K serisinin son çıkan oyunudur. Sınıfının en iyisi oynanış, rekabetçi ve çevrimiçi topluluk özellikleri, derin ve çeşitli oyun modları üzerinde yapılan heyecan verici geliştirmeler ile NBA 2K21, "Everything is Game" konseptiyle NBA basketbolunun ve kültürünün her yönünü benzersiz bir şekilde sunuyor.