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Haber Giriş: 05.01.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Epic Games işleri büyüttü, AVM satın aldı

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Epic Games işleri büyüttü, AVM satın aldı
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Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Epic Games, ABD'de bir alışveriş merkezi satın alarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket, 2024 yılına kadar aldığı AVM'yi genel merkeze çevirecek.

Her hafta dağıttığı ücretsiz oyunlarca oyuncuların yakından tanıdığı bir isim olan Epic Games, son olarak yılbaşı kampanyasını başlatmış ve 15 gün boyunca her gün bir oyunu bedava vermişti.

Gerçekleştirdiği kampanyalarla adından sıkça söz ettiren şirket, şimdi de bir AVM'yi satın aldığı yönündeki haberlerle yeniden gündem oldu. ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan Cary Towne Center isimli AVM'yi bünyesine katan şirket, hem mağazayı hem de mağazanın bulunduğu araziyi satın aldı.

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98.000 metrekarelik araziyi alan Epic Games, burayı AVM olarak işletmeyi düşünmüyor. Bunun yerine bu büyük arazide Epic Games'in merkez ofisi bulunacak. Genel merkez olmasının yanı sıra, satın alınan arazide Epic Games topluluğu için de alan açılacak.

Bu yıl arazi üzerinde çalışmalara başlanması beklenirken, 2024 yılında tadilat sona erecek. Şirketin mevcut merkez ofisi ise Crossroads'ta bulunuyor.

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