Epic Games, iki oyunu daha ücretsiz yaptı

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Karantina günlerinde tüm gününü evinde geçirenlerin önemli eğlence araçlarından biri haline gelen oyunların kimisi yüksek fiyatlarıyla dikkat çekerken, bazı yayıncılar ise bir dizi oyunu ücretsiz dağıtarak oyunculara minik jestler yapıyor. Dijital oyun kütüphanesi Epic Games de satışa sunduğu pek çok oyunun yanında her hafta abonesi olanlara iki oyunu ücretsiz dağıtıyor.

Ücretsiz olan oyunlardan biri olan Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, Sherlock Holmes oyunları arasında en dikkat çeken yapım denebilir. Holmes ile birlikte yine cinayet vakalarını aydınlatmaya çalışırken, bir yandan da kaybolanları buluyoruz.

Close to the Sun da ücretsiz olan diğer yapım. Elektriğin mucidi Nikola Tesla'yı konu alan hikayesiyle dikkat çeken oyun, 1897 yılında, Nikola Tesla tarafından tasarlanan Helios isimli dev bir gemide geçiyor. Oynanış olarak Close to the Sun'ın BioShock'u andırdığını da söylemek gerekiyor.





Close to the Sun

Her iki oyunu da 16 Nisan saat 18.00'e kadar ücretsiz indirebilirsiniz. Oyunları indirmeden önce, eğer yoksa bir Epic Games hesabı açmanız gerekiyor. Bu hesabın açılması için de ek ücret ödemiyorsunuz.

Epic Games'in gelecek hafta bedava dağıtacağı oyunlar da belli oldu: Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia.