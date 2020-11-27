Epic Games gelecek hafta bu oyunu bedava dağıtacak
Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Epic Games, Aralık ayının ilk haftasında hangi oyunu ücretsiz dağıtacağını duyurdu.
Her hafta bir ya da birden fazla oyunu abonelerine ücretsiz olarak dağıtan Epic Games, gelecek hafta için yeni bir oyunun ismini paylaştı. Cave Story+ ismini taşıyan oyun, 3-10 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olacak.
Oyunu kütüphanenize ekledikten sonra tamamen sizin oluyor ve 10 Aralık tarihinden sonra da oyun kütüphanenizde durmaya devam ediyor.
Cave Story+ hakkında
2004 yılında macera oyunu olarak piyasaya sürülen Cave Story+ isimli oyunda klasik 8 ve 16 bit oyunları anımsatan oyunda zıplayarak, ateş ederek, uçarak ve keşif yaparak ilerleniyor. Aynı zamanda oyun kişiye göre değişmek ile birlikte 7 ila 10 saat arasında tamamlanabiliyor.
Cave Story+ Sistem Gereksinimleri
Oyun, hemen her bilgisayarda çalışabilecek yapıda bulunuyor.
İşletim Sistemi: Windows XP
İşlemci: Intel Core Solo
Bellek: 128 MB RAM
Depolama: 200 MB
Ekran kartı: 64 MB
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle