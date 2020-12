Epic Games bugünün bedava oyununu duyurdu

Epic Games, yıl sonu kampanyası kapsamında yeni yıla kadar her gün bir oyunu ücretsiz veriyor. Epic Games'in oyun kütüphanesi Epic Games Store'ta bugün ücretsiz olan oyun ise Solitiarica oldu.

Oyunun açıklama sayfasında şu satırlara yer verilmiş:

Solitairica, RYO savaş mekaniklerini ve zorlu roguelike ilerlemesini yepyeni Solitaire dünyasına taşıyor! Çeşitli sihirli eşyaları ve büyüleri kullanarak sürekli değişen düşman sürülerini alt et ve korkunç İmparator Stuck'ı yen.

Oyunu Epic Games Store üzerinden indirmek için bir hesabınızın bulunması gerekiyor. Hesabınız yoksa da ücretsiz olarak açabiliyorsunuz. Kampanya bugün saat 19:00'a kadar devam edecek ve ardından oyun yeniden ücretle kullanıcıların karşısına çıkacak.



30 Aralık Perşembe günü ücretsiz verilecek oyun ise Torchlight 2 olarak belirlendi.

Epic Games'in ücretsiz dağıtmayı planladığı/dağıttığı oyunlar ise şöyle:

Cities Skylines

Oddworld New n Tasty

The Long Dark

Defense Grid 1

Allien Isolation

Metro 2033 Steam

Tropico 5

Inside

Darkest Dungeon

My Time in Portia

Night in the woods

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight 2

Jurcassic World Evolution

Oyunların toplam değerinin 500 TL'nin üzerinde olduğu düşünüldüğünde özellikle de oyunlara ilginiz varsa bu ücretsiz oyunları takip etmenizde fayda var.