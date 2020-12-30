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Teknoloji
Haber Giriş: 30.12.2020 - 08:29 | Son Güncelleme:

Epic Games bugünün bedava oyununu duyurdu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Epic Games bugünün bedava oyununu duyurdu
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Steam ile birlikte dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games, Solitairica isimli oyunu bugüne özel ücretsiz dağıtmaya başladı.

Epic Games, yıl sonu kampanyası kapsamında yeni yıla kadar her gün bir oyunu ücretsiz veriyor. Epic Games'in oyun kütüphanesi Epic Games Store'ta bugün ücretsiz olan oyun ise Solitiarica oldu.

Oyunun açıklama sayfasında şu satırlara yer verilmiş:

Solitairica, RYO savaş mekaniklerini ve zorlu roguelike ilerlemesini yepyeni Solitaire dünyasına taşıyor! Çeşitli sihirli eşyaları ve büyüleri kullanarak sürekli değişen düşman sürülerini alt et ve korkunç İmparator Stuck'ı yen.

Oyunu Epic Games Store üzerinden indirmek için bir hesabınızın bulunması gerekiyor. Hesabınız yoksa da ücretsiz olarak açabiliyorsunuz. Kampanya bugün saat 19:00'a kadar devam edecek ve ardından oyun yeniden ücretle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Epic Games bugünün bedava oyununu duyurdu

30 Aralık Perşembe günü ücretsiz verilecek oyun ise Torchlight 2 olarak belirlendi.

Epic Games'in ücretsiz dağıtmayı planladığı/dağıttığı oyunlar ise şöyle:

Cities Skylines
Oddworld New n Tasty
The Long Dark
Defense Grid 1
Allien Isolation
Metro 2033 Steam
Tropico 5
Inside
Darkest Dungeon
My Time in Portia
Night in the woods
Stranded Deep
Solitairica
Torchlight 2
Jurcassic World Evolution

Oyunların toplam değerinin 500 TL'nin üzerinde olduğu düşünüldüğünde özellikle de oyunlara ilginiz varsa bu ücretsiz oyunları takip etmenizde fayda var.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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