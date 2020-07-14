Epic Games bu hafta hangi oyunu bedava veriyor?

Epic Games, 16-23 Temmuz tarihleri arasında Torchlight 2'yi ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacak. 2012 yılında ilk kez oyuncuların karşısına çıkan Torchlight 2, dört farklı sınıfta yönetebildiğiniz karakterleri karşısına getiriyor ve Vildrean ismi verilen bu büyük evrende ortamı keşfederken, oyunun atmosferi ise gerçekten de dikkat çekici. Yağmur, kar gibi farklı hava şartları altında oyund savaşıyor olmak oyuna farklı bir hava katıyor.

Torchlight 2, 2012 yapımı bir oyun olduğu için 1.7 GB depolama alanı olan hemen herkesin oynayabileceği bir oyun.

Oyunu ücretsiz indirebilmek için Epic Games'in abonesi olmanız yeterli. Abone olmak için de ücret ödemiyorsunuz.

Epic Games, daha önce GTA V ve Civilization VI gibi oyunları bedava vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.



