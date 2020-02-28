Epic Games, bir oyunu daha bedava yaptı
Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Epic Games, her hafta olduğu gibi 6 Mart tarihine kadar bir oyunu daha ücretsiz hale getirdi. InnerSpace isimli oyunu, Epic Games hesabına giren herkes kütüphanesine ücretsiz ekleyebilecek.
Geçtiğimiz günlerde fiyatı 200 TL'nin üzerinde olan Assassin's Creed: Syndicate isimli oyunu bedava yaparak şaşırtan Epic Games, yeni haftayı da boş geçmiyor. Şirket, bu kez Epic Games'e üye olan herkese InnerSpace isimli bir başka oyunu hediye ediyor. Kullanıcıların ücretsiz olarak hesap oluşturabildiği Epic Games'te 6 Mart'a kadar InnerSpace isimli oyununu kütüphanelerine eklemeleri mümkün.
PolyKnight Games tarafından geliştirilen ve KickStarter platformunda da fon desteği aranan InnerSpace, 2018 yılı başlarında hem PC hem de konsol platformları için satışa sunulmuştu.
Keşif tabanlı üçüncü şahıs oyunu olan InnerSpace, deniz, kara ve hava araçlarının yapımıyla birlikte Inverse gezegenin keşfiyle macerayı başlatıyor. 31 TL'lik fiyat etiketiyle satılan oyun, Epic Games'in kampanyası nedeniyle 6 Mart'a kadar ücretsiz oldu.
Epic Games'e üye olmak için oyuncuların herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.
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