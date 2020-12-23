Epic Games bedava oyun listesi ile gündeme geldi! İşte, günden güne Epic Games ücretsiz olacak oyunlar
Epic Games bedava oyun listesi ile pek çok oyunseverin gündeminde yer alıyor. Şu ana kadar her gün birçok oyunu ücretsiz olarak erişime açan Epic Games, 31 Aralık tarihine kadar ücretsiz oyun dağıtımını sürdürecek. Ücretsiz oyunları kitaplığına kaydeden oyunseverler, bu oyunlara sonsuza dek ücretsiz olarak sahip olabilecek. Peki, 31 Aralık tarihine kadar ücretsiz dağıtılacak olan oyunlar neler olacak? İşte, o detaylar
Epic Games bedava oyun listesi sızdırıldı. Normalde her gün bir ücretsiz oyun sürprizi yapmayı kararlaştıran Epic Games'in ücretsiz dağıtacağı oyunların 31 Aralık tarihine kadar şu şekilde olması bekleniyor;
*Cities: Skylines – Aralık 17
*Oddworld: New n Tasty – Aralık 18
*The Long Dark – Aralık 19
*Defense Grid 1 – Aralık 20
*Alien: Isolation – Aralık 21
*Metro 2033 (Original ya da Redux version) – Aralık 22
*Tropico 5 – Aralık 23
*Inside – Aralık 24
*Darkest Dungeon – Aralık 25
*My Time in Portia – Aralık 26
*Night in the Woods – Aralık 27
*Stranded Deep – Aralık 28
*Solitairica – Aralık 29
*Torchlight II – Aralık 30
*Jurassic World Evolution – Aralık 31
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