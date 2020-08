Epic Games, 5 oyunu birden ücretsiz yaptı

Toplam değeri 400 TL'yi bulan 5 oyun, Epic Games üyelerine ücretsiz oldu. Bu oyunların arasında Remnant From The Ashes, The Alto Collection, 3 Out of 10 Episode 2: Foundation 101, Total War Saga: Troy da bulunuyor.

Özellikle de GTA V ve Civilization VI gibi kült oyunları ücretsiz dağıtarak pek çok oyuncunun dikkatini üzerinde toplamayı başaran Epic Games, bu kez daha fazla sayıda oyunu ücretsiz olarak erişime sundu. Ücretsiz olan oyunlardan en dikkat çekeni ise Remnant From The Ashes oldu.

Bu kampanya öncesi 120 TL'ye satılan oyun, Souls benzeri bir oyun ve zorlayıcı oyun mekanikleri ve sıra dışı atmosferiyle oyuncuların dikkatini çekecek gibi görünüyor. Oyun, geçen yıl satışa sunulmuş ve 1 milyondan fazla satmıştı.



Ücretsiz olan bir diğer oyun ise The Alto Collection oldu. Bu oyun, aslında iki farklı oyunu tek çatı altında topluyor: Alto's Adventure ve Alto's Odyssey.

3 Out of 10 Episode 2: Foundation 101, geçen hafta başlayan oyun serisinin yeni bölümü olarak oyunculara bedava dağıtılıyor. Bir animasyoncuya hayat verdiğiniz oyunda üniversiteli stajyerleriyle uğraşıyorsunuz.

Total War Saga: Troy ise Aşil, Hektor dahil 8 karakterden birisi seçerek Truva cephesinden savaşa dahil olmanızı sağlıyor.