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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 15.01.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Epic Games 280 TL'ye satılan oyunu bedava yaptı

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Epic Games 280 TL'ye satılan oyunu bedava yaptı
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Her hafta ücretsiz dağıttığı oyunlarla büyük ilgi gören Epic Games, bu kez Steam üzerinde 280 TL'ye satılan oyunu bedava yaparak tüm dikkatleri üzerinde topladı.

14 Ocak tarihinden itibaren Star Wars Battlefront II, Epic Games'te ücretsiz oluyor. 1 hafta süreliğinde bedava yapılan oyunu indirmek için Epic Games aboneliğinizin olması yeterli. Bu platformda abonelik açmak da ücretsiz.

OYUNUN HİKAYESİ

İnsanlar uzaya açılarak kendi tarihlerine ve gayelerine sahip olup adlarını duyurmak isteyen diğer uzaylı uygarlıklarını keşfediyor. İnsan, Drengin, Altarian ve çok daha fazlası arasından kendi ırkını seçip bugüne kadarki en büyük strateji oyunlarından birinde uygarlığına altın çağını yaşatacaksınız. Yeni ve gizemli kaynaklardan gelen tehditlerle yüzleşirken ve zorlukların üstesinden gelirken yeni teknolojileri araştırıp, yıldız gemileri tasarladıktan sonra yeni dünyaları kolonileştireceksiniz. Ticaret görüşmeleri ve antlaşmalar yaparken, savaş açıp düşmanlarınıza karşı casusluk yaparak sıra dışı vatandaşlar yaratacaksınız.

Epic Games 280 TLye satılan oyunu bedava yaptı

Oyunun sistem gereksinimleri:

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10
İşlemci: Processor (AMD): AMD FX 6350 Processor (Intel): Intel Core i5 6600K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Graphics card (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 660 2GB
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 
İşlemci: Processor (AMD): AMD FX 8350 Wraith Processor (Intel): Intel Core i7 6700 or equivalent
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Graphics card (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

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