Epic Games 280 TL'ye satılan oyunu bedava yaptı

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OYUNUN HİKAYESİ



İnsanlar uzaya açılarak kendi tarihlerine ve gayelerine sahip olup adlarını duyurmak isteyen diğer uzaylı uygarlıklarını keşfediyor. İnsan, Drengin, Altarian ve çok daha fazlası arasından kendi ırkını seçip bugüne kadarki en büyük strateji oyunlarından birinde uygarlığına altın çağını yaşatacaksınız. Yeni ve gizemli kaynaklardan gelen tehditlerle yüzleşirken ve zorlukların üstesinden gelirken yeni teknolojileri araştırıp, yıldız gemileri tasarladıktan sonra yeni dünyaları kolonileştireceksiniz. Ticaret görüşmeleri ve antlaşmalar yaparken, savaş açıp düşmanlarınıza karşı casusluk yaparak sıra dışı vatandaşlar yaratacaksınız.



Oyunun sistem gereksinimleri:

MİNİMUM:



64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10

İşlemci: Processor (AMD): AMD FX 6350 Processor (Intel): Intel Core i5 6600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Graphics card (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan



ÖNERİLEN:



64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Processor (AMD): AMD FX 8350 Wraith Processor (Intel): Intel Core i7 6700 or equivalent

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Graphics card (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan











