Epic Games, 2021'in ilk ücretsiz oyununu duyurdu
Steam ile birlikte dünyanın önde gelen dijital oyun kütüphanelerinden biri olan Epic Games, 2021 yılında vereceği ilk ücretsiz oyunu duyurdu.
Aralık ayında başlattığı özel bir kampanya çerçevesinde 15 gün boyunca her gün bir oyunu bedava oyunculara dağıtan Epic Games, bu kez 2021 yılının ilk ücretsiz oyununu paylaştı.
7-14 Ocak tarihleri arasında oyuncuların bedava indirebileceği Crying Suns, sonrasında 40 TL fiyat etiketiyle satışta kalmaya devam edecek.
Gelelim oyunun hikayesine:
Crying Suns, gizemli bir şekilde çöken bir imparatorluğu araştıran bir uzay filosu komutanı olarak oynayacağınız taktiksel bir rogue-lite oyunudur. Hikâye bakımından zengin bu deneyimde, her başarılı deneme ile İmparatorluk ve karakter hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.
Epic Games abonesi olan herkes bu oyunu bedava indirebilecek. Crying Suns, 7 Ocak saat 19:00'da ücretsiz olacak.
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