Enpara indir - Enpara nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Enpara uygulaması

Enpara dijital banka olarak QNB Finansbank tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacı, müşterilerin şubeye gitmeden tüm işlemlerini İnternet aracılığıyla gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Enpara Nedir ve Ne İşe Yarar?

Enpara dijital ortamdan telefon veya web alanlarında girilen online bankacılık sitemidir. 2012 yılında QNB Finansbank tarafından geliştirilip piyasaya sürülmüştür. Kullanıcılar Enpara uygulamasına veya web sayfasına girerek burada bankacılı işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Enpara kullanıcıları, bankalarda yapabildikleri tüm işlemleri buradan kolayca yapabiliyorlar. Kredi başvurusu, hesap açma ve çeşitli diğer bankacılık işlemleri sadece online platform üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Enpara Nasıl İndirilir?

Enpara indirmek isteyen kullanıcılar, kullandıkları cihaza göre indirme işlemlerin gerçekleştirebiliyorlar. Apple Store, Google play store android platformları üzerinen Enpara uygulaması yazarak indirme işlemi anında gerçekleştirilebilir. Bunun yanında isteyen kullanıcılar uygulamayı indirmeden web sayfasına giriş yapıp işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Enpara İOS App Store İndirme Linki

İOS kullanıcıları Enpara uygulamasını https://apps.apple.com/tr/app/enpara-com-cep-%C5%9Fubesi/id660620273?l=tr linki üzerinden kolayca indirebilirler. İndirme süresi internet hızı seviyesine göre ortalama 5 ile 20 saniye arasında değişmektedir.

Enpara Android Google Play İndirme Linki

Android cihaz kullanan kişiler Enpara uygulamasını https://play.google.com/store/apps/details?id=finansbank.enpara&hl=tr&gl=US linki üzerinden indirebilirler. Linke eriştikten sonra uygulamayı indir seçeneği tıklanarak indirme gerçekleştirilir. İndirme süresi ortalama 5-20 saniye arasında değişebilir. Uygulamayı silmek için play store üzerinden kaldır seçeneğine tıklayarak işlemlerinizi kısa süre içerisinde kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Enpara Nasıl Yüklenir?

Enpara uygulamasını indirmek istiyorsanız bu sahip olduğunuz cihaza göre değişir. Eğer android cihaz kullanıyorsanız, yapmanız gereken Google Play Store'ye giriş yapmak ve arama kısmına Enpara yazmaktır. Daha sonra karşınıza çıkan uygulamanın üzerine tıklayabilir, hemen ardından indir seçeneğini tıklayabilirsiniz. Dilerseniz APP Store ile aynı işlemleri uygulayarak Enpara uygulamasını indirebilirsiniz.

Enpara Nasıl Kullanılır?

Enpara uygulamasını indirdikten sonra kullanmak için üye olmanız gerekir. Enpara müşterisi olmak için üye olduktan hemen sonra internet bankacılığı işlemleri başlatabilirsiniz. Akıllı telefonlarınıza Enpara uygulamasını indirdikten sonra hesabınızla işlemler yapmaya başlayabilirsiniz. Hesabınızı anlık olarak takip edebileceğiniz gibi EFT veya havale işlemlerinizi anlık olarak yapabilirsiniz. Altın ile alışverişinizi de 7/24 olarak kolayca yapabilirsiniz.

Enpara Özellikleri Neler?

Enpara uygulaması sadece İnternet bankacılığı olarak tanımlanmıyor. Bununla birlikte pek çok özelliklere sahip olduğu söylenebilir.

Enpara uygulaması sayesinde bankaya gitmenize gerek yok. Bunun yerine banka çalışanları size geliyor.

Yaptığınız bankacılık işlemleri için masraf ödemenize gerek kalmıyor.

Sahip olduğunuz Encard ile bankacılık ve alışveriş işlemleri yapabiliyorsunuz.

Şubesiz bankacılık imkanı tanıyor.

Yapacağınız birikimler için Enpara üzerinden yüksek faizler almanız mümkün olabiliyor.

Altın hesabı açarak birikimlerinizi sürdürebilirsiniz.

Ekpara özelliği sayesinde nakit sıkışması durumlarında kullanabiliyorsunuz.

Masrafı olmayan ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz.

Enpara'nın sunduğu pek çok fırsattan Enpara kullanıcıları olarak faydalanabiliyorsunuz.

Enpara Nasıl Silinir?

Enpara hesabınızı silmek istiyorsanız yapmanız gerekenler basit şekilde sıralanabilir. İlk olarak Enpara müşteri hizmetlerinizi aramanız gerekiyor. Onlara Enpara üzerinde var olan hesabınızı silmek istediğinizi belirtiyorsunuz. Hesabınızı kapatmak istediğinizi söyledikten sonra birkaç bilgi teyit işleminden sonra hesabınız pasif hale getiriliyor.

Bir süre sonra hesabınız tamamen kapatılıyor. Bundan sonrasında cihazınızda yer alan Enpara uygulamasını sildikten sonra işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Enpara silme işlemleri Enpara telefon bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilir. Ayrı şube olduğundan Enpara hesabınızı silmek için QNB Finansbank şubelerine gitmenize gerek kalmıyor.