Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran teknolojiler

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya genelinde toplam nüfusun yüzde 15'i, yani 1 milyarın üzerinde insan 'engelli' olarak kabul ediliyor ve bu rakam her geçen gün artıyor. Son teknoloji ise engellilerin hayatını kolaylaştırıyor ve sorunlarını biraz olsun azaltıyor.

Dünya genelinde engellilere yardımcı olması için tasarlanan pek çok teknoloji ve uygulama bulunuyor. 1992 yılında kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bu teknolojileri size yeniden hatırlatmak istiyoruz:

WeWalk Akıllı Baston

Türkiye'de mühendislerce geliştirilen ve ABD'de dahi ödül alan WeWalk Akıllı Baston, Times Dergisi'nce de 2019 yılının en iyi icatlarından biri olarak seçildi. Peki bu baston engelli bireylere nasıl destek oluyor?



Google Maps ve sesli asistan Alexa ile entegre çalışabilen ürün, uzun bir batarya ömrüne sahip ve görme engellilerin önündeki engelleri sensörü yardımıyla kullanıcıya bildiriyor. Bu ultrasonik sensör ile birlikte titreşimli uyarı motorlarına da bünyesinde yer veren WeWalk, aynı zamanda kullanıcıların telefonlarıın eline almadan baston üzerinden kontrol edebilmesini sağlıyor.

Merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye

Engellilerin en önemli sorunların biri de merdivenler. Tekerlekli sandalye ile yol kat edebiliyor olsalar da pek çok yerde engellilere özel bölüm olmadığından merdivenler kabus olabiliyor. İsviçreli bilim insanlarının ürettiği Scewo isimli tekerlekli sandalye ise akranlarından farklı olarak merdiven de çıkabiliyor.



Paletli tekerlek sistemine sahip olan ve merdivenleri çıkabilen sandalye, düz yolda ise paletleri kaldırıyor.

Google Glass otizmlilere destek oluyor

Google'ın geliştirdiği akıllı gözlük Google Glass, pek çok açıdan ilkleri üzerinde barındıran bir buluş. Ancak pek çok kimsenin bilmediği bir özelliği de var. Cihaz, otizmli çocukların sosyalleşmelerine destek oluyor.



Google Glass'ın geliştirilen ikinci sürümü çocukların yüz ifadelerini algılarken, anlamakta zorluk çeken çocuklara diğer insanların mimiklerinin ne anlama geldiğini anlatıyor. Böylece çocuklar ebeveynleri ve çevresiyle daha rahat iletişim kurabiliyor.

EyeSense

Türk Telekom’un görme engelliler için geliştirdiği sesli uyarı sistemi EyeSense, nesneleri tanıyabilen bir uygulama. Kullanıcı, etrafındaki objeleri ve renkleri bu uygulama üzerinden sesle duyabiliyor.



Telefonu bir renge tutan kullanıcı o rengin ne olduğunu duyarken, bunu yapmak için telefonun kamerasını kullanmak yeterli oluyor.

Felçi hastalar için özel uygulama: Voice4U

Konuşma güçlü çeken hastalara yönelik olarak geliştirilen Voice4U isimli uygulama, kullanıcıların düşüncelerini paylaşabilmelerine imkan veriyor.

Ekrana gelen seçenekler üzerinden iletişim kurmaya çalışan kullanıcı, bu şekilde iletişimini daha kolay şekilde sürdürmeyi başarıyor.

Görme engellilere özel akıllı saat

Kullanımı gün geçtikçe artan akıllı saatler, engellilerin de hayatlarını kolaylaştırıyor. Dot isimli bu özel saat, görme engellilerin iletişimlerini sürdürmesini sağlıyor.



Engelli bireyler, bu saat üzerinden mesajlarına erişebilirken aynı zamanda tweet atabiliyor, e-postalarını okuyup mesaj yazabiliyor.

Hareket bozukluğu olanlara özel çatal ve kaşık

Litfware ismini taşıyan bu özel cihaz, parkinson hastaları için geliştirildi. Hareket bozukluğu sorunu yaşayan kullanıcılar, yemek yerken bu cihazı kaşık veya çatal olarak kullanabiliyor.



El titremesi durumunda dengeyi sağlayan ve aynı açıda kalabilen ürün, bozulmayı yüzde 70 oranında düzeltebiliyor.

İşitme engellilere özel uygulama

Ava ismini taşıyan bu özel uygulama, işitme engelli bireyler için geliştirildi. İşitme engellilerin karşıdaki kişinin mimiklerini çözmesi zor olduğundan bu uygulama destek oluyor.



Sesi dinleyen ve ekrana metin olarak getiren uygulama alanında tek değil. Dünya genelinde sesli iletişimi yazıya çeviren pek çok uygulama bulunuyor.