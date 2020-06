Enerji sektörü dijitalleşme stratejilerini masaya yatırdı

Nutanix, tüm dünyanın COVID-19 pandemisiyle yüzleştiği bir dönemde Türkiye enerji endüstrisinin süreçle ilgili deneyimlerini paylaştığı ve IDC’nin düzenlediği COVID-19 Etkisi: Enerji adlı çevrim içi etkinlikte sektörün öncüleriyle bir araya geldi.

Nutanix, IDC’nin düzenlediği ve COVID-19’un enerji sektörüne olan etkilerinin ele alındığı webinar’ında, sektörün önde gelen kurumlarıyla bir araya geldi. Enerji dağıtım şirketleri ve görevli tedarik kurumlarından üst düzey BT yöneticilerinin COVID-19 gündeminin etkilerini tartışıp deneyimlerini paylaştığı etkinliğin açılışını ise pandeminin endüstriye olan etkisine uluslararası bakış açısıyla değindiği konuşmasıyla IDC Insights Başkan Yardımcısı Roberta Bigliani yaptı.

Koronavirüs, halihazırda mevcut olan düşük insan etkileşim ortamıyla çalışmak zorunda olmanın zorluklarını öne çıkarırken çalışma şekilleri üzerine yeniden düşünülmesi gerektiği gerçeğini de gözler önüne serdi. COVID-19 gündemi, uzaktan çalışırken zorunlu olmayan elemanların da üretken kalabilmeleri ve güvenli bir BT ortamında çalışabilmelerini sağlama konusunda zor bir süreç yaşanmasına sebep olsa da bulut, analitik ve robotik işleme otomasyonu kullanarak verimliliği ve iş birliğini geliştirme fırsatlarının da doğmasını beklentisini teşvik etti.

Pek çok sektörde olduğu gibi enerji endüstrisinde de geleceği sağlama alabilmek için modernizasyon adımlarına ve teknolojik yatırımlara önem verilmesi gerektiğinin altının çizildiği webinarda, yüksek oranda uzaktan çalışma stratejisinin bugün de devam ettiği ortaya konan veriler arasında yer aldı. Bu süreçte CIO ve BT karar vericilerin ajandalarında üst sıralarda kendine yer bulan maddelerin ilk sırasında ise BT servis ve uygulamalarına güvenli erişim sağlanmasını mümkün kılmak olduğu görüldü.

Etkinliğin açılışını yapan Roberta Bigliani, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Günümüzde BT altyapısı, başarılı bir dijital dönüşümü sağlamak için kilit öneme sahip. Bulut ve hiper bütünleşik altyapılar, enerji dağıtım şirketlerine çevik olması için gereken esnekliği ve güvenilirliği sağlamakta.”

Enerji sektöründe dijital dönüşüm yatırımları artışını sürdürürken, bu alandaki öncelik maliyetleri düşürmek için operasyonel dönüşümü sağlamak yönünde şekilleniyor. Webinar’ın konukları arasında yer alan Nutanix Türkiye Ülke Müdürü Tarık Ertuğrul, COVID-19 gündemi devam ederken şirketlerin BT departmanlarının zorluklarla mücadelede nasıl en iyi şekilde yönetimi sağlayabileceği konusunda görüşlerini dile getirdiği konuşmasında şunları ifade etti: “CIO’ların ajandalarında dijitalleşmenin ön sıralarda ye aldığını zaten ifade ediyorduk. COVID-19, enerji sektöründe de dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Dijital dönüşümünü tamamlayan şirketler bu süreci gerçekten çok daha hızlı atlatmaya başladı. COVID-19’un iş yapma şekillerini değiştirdiği bu dönemde IT yönetimine olan yansımalarını 5 ana başlıkta toplayabiliriz: Evden çalışma, Self Service IT, Uzaktan Yönetim, İş Sürekliliği ve Maliyetlerin azaltılması.”