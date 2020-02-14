Endüstriyel nesnelerin interneti için kapsamlı güvenlik mimarisi

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Ağlar günümüzde; enerji, ulaşım ve imalat gibi kritik altyapıları destekleyen operasyonel teknolojilerin belkemiği haline geldi. Üretimlerini iyileştirmek, maliyetlerini yönetmek ve güvenlik performansını artırmak isteyen kurumların, bu sistemlerde tutulan verilere gerçek zamanlı erişim yönündeki talepleri artıyor. Cisco da Barcelona’da gerçekleşen etkinlikte hem IT hem de OT ortamlarında daha fazla görünürlük sağlayan ve endüstriyel süreçleri koruyan IoT güvenlik mimarisi çözümünü tanıttı. Güvenlik operasyon merkezlerinde IT ve OT’yi bir araya getirerek gelişmiş bir anomali tespit sistemi sunan çözümler sayesinde kurumlar, verimliliklerini artırabilecek, daha isabetli ticari kararlar alabilecek ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırabilecekler.

Kritik altyapı ortamlarında gittikçe daha fazla görülen siber güvenlik tehditleri ciddi riskler teşkil etmeye devam ediyor. ARC Advisory Group Başkan Yardımcısı Sid Snitkin konuyla ilgili olarak, “Cihazlardaki ve bağlantılardaki değişimler hızla tespit edilmeli, hassas noktalar değerlendirilmeli ve kurumun güvenliği sarsılmadan müdahale edilmeli” yorumunda bulundu. Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru da şunları söyledi: “Kurumlar, siber tehdit riskini hafifletebilmek ve endüstriyel süreçlerini optimize edebilmek için en kıyıda köşede kalmış ağ ortamlarını bile bütünüyle görebilmelidir.”

İşte yeni IoT güvenlik mimarisi:

• Endüstriyel Ağ Ortamının Güvenliğini Sağlamak: Cisco Cyber Vision, Cisco’nun Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ağ kurma portföyünde yer alan ve endüstriyel varlıkların otomatik olarak bulunmasını sağlayan ilk yazılım tabanlı güvenlik çözümü. Bağlantılı varlık trafiklerinin analizlerini yapıp tehditlerin bir operasyonel ortamdan diğerine geçmesini önleyen sistem; çalışma süresini, verimliliği ve güvenliliği etkileyen, endüstriyel varlıkları ve süreçleri riske atan tehditlerin gerçek zamanlı olarak takip edilebildiği Cisco Talos istihbarat altyapısını kullanıyor.

• Edge’den Multi-Cloud’a Veri Yönetişimi: Cisco’nun endüstriyel ağ kurma özelliğiyle entegre olan Cisco Edge Intelligence, çoklu buluta ve tesis içindeki noktalara veri gönderimini sorunsuz hale getirerek kurumların rekabet gücünü artırıyor ve yaşam döngülerinin başından sonuna kadar tüm kritik noktalarda işletmelerin verileri daha iyi yönetmelerine yardımcı oluyor.