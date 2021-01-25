En yaygın 5 siber dolandırıcılık yöntemi

Pandemi esnasında özellikle maske ve el dezenfektanı gibi bazı ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşanması nedeniyle pek çok online dolandırıcılık olayı yaşandı. Bundan başka sahtekârlar örneğin, sahte bir internet sitesi oluşturarak ünlü markaların lüks ürünlerini oldukça düşük fiyatlarla sunabiliyor. Ancak buradan sipariş verdiğinizde ürün elinize hiç ulaşmayabilir, hatta daha da kötüsü, kredi kartı bilgileriniz suçluların eline geçerse kartınızdan yüklü miktarda para çekilebilir.

Bu gibi dolandırıcılıklarda para kaybetme ihtimalini azaltmak için satıcıların hizmet sözleşmesini ve iade politikalarını inceleyin. Müşteri yorumlarına göz atın. Çok fazla kişisel bilgi paylaşmanız isteniyorsa, şüpheyle yaklaşın.

Para kuryesi dolandırıcılığı

ESET'in açıklamasına göre suçlular, pandemi günlerinde normalleşen evden çalışma kavramını veya online arkadaşlık hizmetlerini kullanarak kişilerin aklını çelmeye çalışırlar. Güven kazandıktan sonra para veya bir çek yollarlar, daha sonra kurbanın bunu başka birine yollamasını isterler. Bu durumun çeşitli sonuçları vardır. İlk aşamada temiz olan bir çek, daha sonra sahte çıkabilir ve banka bu çeki sizin ödemenizi isteyebilir veya bir suç olayının parçası olan bir parayı taşıyor olabilirsiniz. Kendinizi yasal anlamda sıkıntılı bir durumun içinde bulabilirsiniz.

Burada verebileceğimiz tavsiye aslında çok basittir; istenilen iş için bir müşteriden sözde başka bir müşteriye veya taşerona para transferi yapılması isteniyorsa, bu görevi kabul etmeyin. Ya da online randevu ile tanıştığınız kişi, sizden kendi adına bir yere para göndermenizi istiyorsa bu durumdan şüphelenin ve reddedin.

Piyango ve ödül dolandırıcılığı

Bu tür dolandırıcılıklar genellikle potansiyel kurbanın, para veya lüks bir ödül kazandığını belirten bir e-posta, telefon veya metin mesajı almasıyla başlar. Mesajda kısıtlı bir zamana sahip olunduğu belirtilir, ödülü almak için vergi, gönderi masraflarını veya başka hayali masrafları karşılamak üzere bir miktar para ödemesi istenir. Ancak kurban, istenenleri ödedikten sonra hiçbir ödüle kavuşmaz.



Başka bir yöntemde ise; kurbanlardan büyük ödül kazandıran bir yarışmaya veya piyangoya katılması istenir. Kazanma şansını yükseltmek veya çekilişe daha fazla katılım hakkı sağlamak amacıyla ödeme yapmaları söylenir. Ancak bu durum, kurbanın dolandırılmasıyla sonuçlanır.

Zorlukla kazandığınız paranızı bu gibi dolandırıcılıklarda kaybetmemek için bir spam filtresi kullanabilirsiniz. Bu sayede dolandırıcılıkla ilgili birçok e-postanın, posta kutunuza ulaşmasını engellemiş olursunuz. Ancak yine de bu e-postalardan bazıları gelen kutunuza gelirse, herhangi bir yarışmaya veya piyangoya katılmadığınızdan emin olun ve bu e-postayı spam olarak işaretleyin.

Vergi dolandırıcılığı

Popüler taktiklerden biri, yerel bir vergi kurumunun kimliğine bürünerek kimlik hırsızlığına yönelik e-postaları kullanmaktır. Bu yolla kurbanlardan hassas kişisel ve finansal bilgileri elde etmeye çalışılır ve bu bilgiler dolandırıcılık için kullanılır. Bu gibi saldırılarda sahtekarlar, vergi beyannamenizde bir yeri yanlış doldurduğunuzu iddia ederek veya vergi ödemenizin tarihinin geçtiğini ve hemen ödemezseniz cezalarla karşılaşacağınızı belirterek korkutma taktikleri yoluyla kandırmaya çalışır.

Kendinizi koruyabileceğiniz birçok yol vardır. Yerel vergi kurumundan gelen bir e-posta alırsanız, bunun gerçek olup olmadığını anlamanın en kolay yolu, vergi kurumunuzla iletişime geçerek bunu doğrulamaktır. Tehdit içerdiğini düşündüğünüz bir arama alırsanız, arayan kişinin adını ve bilgilerini isteyin ve yine ilgili kurumdan bu bilgileri doğrulayın.

Yatırım dolandırıcılığı

Yatırım dolandırıcılıklarında anlatım bazen farklı olsa da ana mesaj aynıdır: Yatırımınızı hızlı ve kolay şekilde katlayın. Dolandırıcılar çeşitli stratejiler kullanarak kurbanlarını kandırmaya çalışır. Genellikle ilk başlangıç noktaları ise e-posta gibi bir yolla iletişim kurmaktır.

Öncelikle, unutmayın ki kolay para kazanmanızı sağlayacak garantili bir yatırım veya yöntem yoktur. İlginizi çeken veya size hitap edebileceğini düşündüğünüz bir teklifle karşılaştığınızda, teklifi ve teklifle ilgili şirketi kesinlikle araştırmalısınız.

Son söz olarak: İhtiyatlı yaklaşarak ve mevcut bilgileri özenli şekilde inceleyerek dolandırıcılığı fark edebilirsiniz. Yazımızı ünlü bir Rus atasözüyle bitirelim: “Güven, kontrole mani değildir.“