Mach 2.2 ile en uzun yolculuk 4 saate düşüyor... Bilet fiyatları belli oldu

Süpersonik uçaklar için geri sayım sürüyor. ABD merkezli Boom Supersonic, Mach 2.2 adını verdiği uçağı ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

CNN International'da yer alan habere göre, uçak dünyanın herhangi bir noktasına 4 saat içinde ulaşabilecek.

Şirketten yapılan açıklamada ise bilet fiyatlarının 100 dolar (yaklaşık 840 TL) bilgisinin altı çizildi.

Şirket 'Concorde'un varisi' olarak da anılan Mach 2.2'nin 2026'da uçuşa hazır hale geleceği iddiasında.

Bu iddia gerçek olursa söz konusu model, 50 yıl önce Concorde'dan bu yana ilk uçuşa çıkan uçak olarak da tarihe geçecek.

CNN'in sorularını yanıtlayan CEO Scholl 'Ya başarısız oluruz ya da dünyayı değiştiririz' dedi.

Ticari olarak işletilen yalnızca iki süpersonik jetten biri olan İngiliz-Fransız yolcu uçağı Concorde, 1969'dan 2003'e kadar uçtu.