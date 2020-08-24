En iyi müzik uygulamaları: Hangisi size göre?

Spotify

Spotify ile başlayalım. Yola ilk çıkan uygulamalardan biri olan Spotify, bu nedenle rakiplerine göre açık ara önde bulunuyor ve milyonlarca kullanıcısı var. Ücretsiz olarak da kullanılabilen uygulamada müzikler rastgele oynarken, arada reklamları da dinlemek zorundasınız. Ücretli üye olduğunuzda ise asıl özellikleri kullanabiliyorsunuz. İnternet yokken de müzik dinleme şansı bulurken, uygulamayı PC'den, telefondan veya tabletten kullanabiliyorsunuz.



Apple Music

Spotify'ın en büyük rakibi olan Apple Music'in en büyük dayanak noktası ise Apple ve dolayısıyla iPhone'lar. iPhone kullanıcıları nedeniyle büyük bir kitleye sahip olan Apple Music'in abonelerinin büyük bir kısmı Apple kullanıcısı; ancak Apple Music'i Google Play Store üzerinden de indirebiliyorsunuz. Radyo, podcast gibi özelliklerin yanı sıra özellikleri hemen hemen Spotify ile benzerlik taşıyor.



YouTube Music

Google Play Music'in fişinin çekileceğinin duyurulmasıyla birlikte Google'ın yeni göz bebeği YouTube Music oldu. Görüntü desteğiyle birlikte gelen platform, Google desteğini arkasına aldığı için geniş bir müzik arşivine sahip. Ancak henüz Spotify'a ciddi bir rakip olabilmiş değil. YouTube Premium aboneliği ile birlikte YouTube Music aboneliğini de edinebilirsiniz.



Deezer

Deezer, ülkemizde yeni yeni boy gösteren bir dijital müzik platformu. Uygulama üzerinden hem iPhone hem de Android cihazlar üzerinden kullanılabilen Deezer'ın da müzik arşivi oldukça geniş; ancak Spotify ve Apple Music'in epey arkasından geliyor. İyi bir algoritmaya sahip Flow özelliğiyle sevdiğiniz müzik türlerini öğrenen Deezer, size uygun şarkıları da öneriyor.



Fizy

Turkcell'in müzik platformu olan Fizy de uzun yıllardır hayatımızda olan bir platform. Diğer müzik uygulamalarında olduğu gibi binlerce şarkıya, parçaya kolayca ulaşabiliyorsunuz.



Türk Telekom Müzik

Türk Telekom'un müzik servisi olan Türk Telekom Müzik'in geçmişi yıllara dayanmıyor; ancak müzik arşivi hiç de göz ardı edilecek gibi değil. Özellikle Türk Telekom abonelerine özel kampanyalarla verilen platform da sizin için uygun bir seçenek olabilir.