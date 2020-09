En iyi Fps oyunları listesi - Oynanması gereken en iyi 10 bilgisayar (Pc) ve mobil Fps oyunu önerisi

FPS dendiği zaman akla ilk olarak bir kült haline gelmiş oyunlar gelmektedir. FPS oyunlarının açılımı First Person Shooter'dır. Türkçesi ise dilimize Birinci şahıs nişancı olarak geçmiştir. Öncelikli olarak aksiyon ve bilgisayar oyunları sevenler için bu tarz oyunlar her zaman bir numaradır. Özellikle bazı efsane FPS oyunları çoğu insanın bilgisayarında kendine yer bulmuştur. Listemizde bulunan oyunların tamamı PC'de kolay bir şekilde oynanabilmektedir.



1. Ironsight



Bu oyun çıktığı ilk zamanlarda görselleri Call of Duty oyununa çok benzetilmiştir. Bazılarına göre ise bu oyun Black Squad oyununun daha iyi bir hali olarak piyasaya sürülmüştür. Ironsight oyunu içerisinde turlar bulunan bir oyundur. Fakat oyunun bir hikayesi de vardır. Bu sebeple oyuncuları içine çekmektedir. Oyunda dünyada bir felaket yaşanıyor ve doğal kaynaklar artık yetmemeye başlıyor. Oyundaki iki grup arasında da kaynaklar için savaşlar başlıyor.



2. Warface



Crytek mükemmel FPS oyunları çıkarması ile ünlüdür. Warface Crytek tarafından geliştirilmiş mükemmel oyunlar arasında yer alıyor. Bu oyun tamamen ücretsiz bir şekilde piyasaya sunulmuştur. Warface oyunu ücretsiz olarak yayınlanmış diğer FPS oyunlarından farklı çünkü bu oyunda takımlar kurarak görevler tamamlayabiliyorsunuz.



3. MechWorrior Online



Bu oyunun diğer FPS oyunlarından ayrılan bir farkı vardır. Tüm FPS oyunları oldukça hızlıdır. Bu da oyuncuları bir süre sonra yoran bir durumdur. Fakat MechWorrior oyunu bir savaş makinesi içinde geçer. Bu da oyunun diğer FPS oyunlarından daha düşük bir tempoda ilerlemesine neden olur.



4. Quake Champions



Bu oyun 2017 yılında piyasaya sürülmüştür. Daha sonra 2018 yılında ise tamamen ücretsiz bir hal almıştır. Oynanış temposu ise oldukça yüksek bir hızdadır. Bu sebeple de oyunu playstation ya da xbox da oynamak mümkün değildir. Oyunun yüksek bir tempoda oynanması sadece bilgisayarlarda sağlanabilmektedir.



5. Call of Duty: Warzone



Oyunun ilk ücretsiz sürümü 2019 yılında yayınlandı. 2020b yılında piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone oyunu ise şüphesiz şimdiye kadar ki en iyi FPS oyunlarından bir tanesidir.



6. Paladins



Oyun tamamen ücretsiz olması sebebi ile pek çok oyuncuyu kendine çekmiştir. MOBA oyunlarını seviyorsanız fakat ücret ödemek istemiyorsanız şansınızı Paladins oyununda deneyebilirsiniz. Oyundaki kahramanların özelliklerini düzenleyebilme şansınız da bulunmaktadır. Bu oyuncular tarafından oldukça sevilen bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.



7. Destiny 2



Destiny 2 oyunu Bungie stüdyosu tarafından piyasaya sürülmüştür. Bu sebeple de oyunu daha oynamadan ne kadar kaliteli bir oyun olduğunu söylemek mümkündür. Oyun ilk çıktığı zamanlar ücretli olsa da şuan ücretsiz bir şekilde oynamak mümkündür. Fakat oyunun yalın şekli ücretsiz olarak oyunculara sunulmuştur. Eklentileri almak isterseniz belli bir miktar para ödemeniz gerekmektedir.



8. PlanetSide 2



Planet Side 2 oyununda oyun esnasında araç satın alma ve kontrol bölgelerinin ele geçirilmesi tarzında özellikler vardır. Bunun yanında oyundaki mükemmel savaş dünyası da oyuncular tarafından çok sevilmektedir. Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda oyunun ücretsiz olması ise insanları oldukça şaşırtmaktadır.



9. Apex Legends



Battle royal oyunları dünyada hatırı sayılır bir ün kazanırken bu oyun tam zamanında piyasaya sürülmüştür. Oyunda gerçekçilik pek ön planda değildir. Aslında oyun bu sebeple de çok sevilmektedir.



10. Team Fortress 2



Bu oyun çok uzun bir süre ücretli olarak oyuncular ile buluşmuştur. Fakat günümüzde artık oyunu ücretsiz bir şekilde oynamak mümkündür.