En iyi deprem uygulamaları: Her telefonda olmalı

Akut Güvendeyim

Deprem başta olmak üzere doğal afet durumları söz konusu olduğunda Akut Güvendeyim uygulaması öne çıkıyor. İnternete ihtiyaç duymayan uygulama ile tek bir butona basıyorsunuz ve konumunuz belirttiğiniz kişilerle hızlıca paylaşılıyor.

Bridgefy

Mobil ağ ve Wi-Fi yoksa da bu uygulama için sorun değil. Bluetooth özelliğini kullanan ve bu sayede 100 metre mesafeye kadar Bridgefy uygulamasını kullanan arkadaşlarınıza hızlıca erişebileceğiniz uygulama, enkaz altında mahsur kalma gibi durumlarda imdada yetişebiliyor.



Emergency Whistle

Daha çok enkaz altında kalan ve yardım bekleyenler için geliştirilen Emergency Whistle, rama kurtarma ekiplerinin daha kolay duyabileceği tiz sesleri telefonunuzdan çıkartabilmenizi sağlıyor.

BiP



Turkcell'in geliştirdiği ve ücretsiz olarak indirilebilen BiP uygulamasında yer alan Acil Durum Butonu hem internet üzerinden hem de bluetooth üzerinden çalışabiliyor. Acil Durum Butonu içerisinde yer alan "Yardım İste" özelliğiyle kullanıcılar, ihtiyaç durumunda bluetooth bağlantısı üzerinden 300 metreye kadarki alanda çevrelerinde olan kişilere sesli ya da yazılı acil durum çağrısı gönderebiliyor.



Last Quake



Sismologlar tarafından geliştirilmiş bu uygulama ise depremleri anında öğrenme, gerekli uyarıları yapma ve yakınlarınızla kısa mesaj sistemiyle iletişime geçmeyi sağlıyor. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri ise deprem alanındaysanız durumunuzu algılayıp sevdiklerinize yine kısa mesaj ile uyarı verebilmesi.

Myshake



Bulunduğunuz yerdeki titreşimleri algılayarak kaydediyor ve size depremin şiddeti hakkında anlık bilgiler veriyor. Tabi ki o esnada telefonun masa gibi düz bir yerde durması gerekiyor.



eQuake



Bu da sismik sensör ağları sayesinde depremi erken uyarmaya yönelik geliştirilen bir uygulama. Size yakın bir yerde deprem olduğu anda bildirim gönderiyor. Uygulama içinde olayı daha da iyi kavramak adına simulatör de var.