En iyi Counter Strike hileleri

Oyun esnasında " tuşuna basıp konsolu açın ve aşağıdaki hile kodlarını girin. Bu hilelerin bazıları sadece sunucunun bulunduğu makinede, bazıları ise sadece bot'ların olduğu oyunda çalışacaktır.
sv_cheats 1 - Hile modunu aktif hale getirir
bot_sniper_only - Bot'ların sadece sniper almasını sağlar
bot_knives_only 1 - Bot'ların sadece bıçak kullanmasını sağlar
cl_levellocks 16382 - Tüm kesilmiş sahneleri açar
notarget - Görünmezlik verir
noclip - Duvarlardan geçebilmenizi sağlar
god - Ölümsüzlük verir
bot_kill - Tüm bot'ları öldürür
bot_goto_mark - Bot'ların belli bölgelere gitmesini sağlar
bot_zombie 1 - Bot'ların hareket etmemelerini sağlar
bot_difficulty - Bot'ların zorluk seviyesini değiştirir
bot_pistols_only - Bot'ların sadece tabanca kullanmasını sağlar
restart - Skor kaybettirmeden haritaya restart atar
sv_gravity <-999-999999> - Yerçekimini değiştirir
+reload - Otomatik reload yapmanızı sağlar
-reload - Otomatik reload hilesini kaldırır
sv_clienttrace 999999999 - Her vuruşun hedefini bulmasını sağlar (Hileyi kapatmak için değeri 1'e getirin)
cl_forwardspeed <0-999> - İleriye gidiş hızını ayarlar
cl_backwardspeed <0-999> - Geriye gidiş hızını ayarlar
cl_sidespeed <0-999> - Yana gidiş hızını ayarlar
changelevel
Mp_c4timer <-1000-1000> - C4'ün patlama süresini değiştirir