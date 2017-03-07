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En iyi Counter Strike hileleri

#Counter Strike#Counter Strike Hileleri#Oyun
En iyi Counter Strike hileleri

Counter Strike hileleri ile kimsenin yapamadığı pek çok şeyi oyun içinde yapma şansına sahipsiniz. İşte en iyi Counter Strike hileleri...

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Oyun esnasında " tuşuna basıp konsolu açın ve aşağıdaki hile kodlarını girin. Bu hilelerin bazıları sadece sunucunun bulunduğu makinede, bazıları ise sadece bot'ların olduğu oyunda çalışacaktır.

sv_cheats 1 - Hile modunu aktif hale getirir 
bot_sniper_only - Bot'ların sadece sniper almasını sağlar 
bot_knives_only 1 - Bot'ların sadece bıçak kullanmasını sağlar 
cl_levellocks 16382 - Tüm kesilmiş sahneleri açar 
notarget - Görünmezlik verir 
noclip - Duvarlardan geçebilmenizi sağlar 
god - Ölümsüzlük verir 
bot_kill - Tüm bot'ları öldürür 
bot_goto_mark - Bot'ların belli bölgelere gitmesini sağlar 
bot_zombie 1 - Bot'ların hareket etmemelerini sağlar 
bot_difficulty - Bot'ların zorluk seviyesini değiştirir 
bot_pistols_only - Bot'ların sadece tabanca kullanmasını sağlar 
restart - Skor kaybettirmeden haritaya restart atar 
sv_gravity <-999-999999> - Yerçekimini değiştirir 
+reload - Otomatik reload yapmanızı sağlar 
-reload - Otomatik reload hilesini kaldırır 
sv_clienttrace 999999999 - Her vuruşun hedefini bulmasını sağlar (Hileyi kapatmak için değeri 1'e getirin) 
cl_forwardspeed <0-999> - İleriye gidiş hızını ayarlar 
cl_backwardspeed <0-999> - Geriye gidiş hızını ayarlar 
cl_sidespeed <0-999> - Yana gidiş hızını ayarlar 
changelevel - Haritayı değiştirir 
Mp_c4timer <-1000-1000> - C4'ün patlama süresini değiştirir

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