En gözde sosyal medya platformu hangisi?

Sosyal medya kullanıcılarının en çok tercih ettiği platformlara ve kullanıcıların bu platformlardaki davranışlarına ışık tutan araştırmanın sonuçlarına göre YouTube, kullanıcılarınen eğlenceli bulduğu platform olarak ön plana çıkıyor. 61 şehirden 16-35 yaş arası 1000 katılımcı ile yürütülen araştırmada katılımcıların yüzde 51’i en eğlenceli video içeriklerinin Youtube’da olduğunu ifade etti. YouTube’u sırasıyla Instagram, Twitch, Tiktok ve Twitter takip ediyor.

YouTube’tan sonra en eğlenceli ikinci platformun ne olduğu sorulduğunda ise tercihler farklılık gösteriyor. Kadınların yüzde 35’inin ikinci tercihi Instagram, erkeklerin ise yüzde 25’i ikinci sırada Twitch’i tercih ediyor.

Katılımcılara yöneltilen “Ömrünün sonuna kadar tek bir platform kullanma hakkın var. Bu ne olur?” sorusuna verilen yanıtlarda da YouTube yüzde 40 oranla ön plana çıkıyor. Cinsiyet kırılımlı oranlara bakıldığında ise erkeklerin ilk tercihi yüzde 48 ile YouTube olurken, Twitch yüzde 19 ile ikinci sırada geliyor. Kadınların ilk iki tercih sıralamasında ise Instagram oyların yüzde 44’ünü alarak yüzde 31 oranda tercih edilen YouTube’u geride bırakıyor.

Sosyal medya kullanım davranışlarını da ölçümleyen araştırmaya göre, en çok tercih edilen platformlarda vakit geçirenlerin yüzde 66’sı yalnızca izleyici olarak bulunuyor. Katılımcıların yüzde 13’ü paylaşım yapmayı düşündüğünü, yüzde 25’i arada sırada paylaşım yaptığını ifade ediyor.

Araştırmaya katılan 1000 kişiden yalnızca 20’sinin düzenli olarak içerik üretip paylaşım yaptığı bilgisi dikkat çekici veriler arasında.

Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu sosyal platformlarda para harcamıyor

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de katılımcıların büyük çoğunluğunun sosyal platformlarda abonelik, premium hesap kullanımı, ek özelliklerin kullanımı vb sebeplerle para harcamayı tercih etmediğini belirtmesi. Nitekim, araştırmaya katılanların yüzde 47’si hiç para harcamadığını, yüzde 43’ü çok nadiren para harcadığını belirtiyor. Sıklıkla para harcayanların oranı ise yalnızca yüzde 10.

Sosyal platformlarda para harcama alışkanlıkları da kadın ve erkek kullanıcılara göre değişiklik gösteriyor. Kadınların çoğunluğu hiç para harcamadığını belirten grupta yer alırken erkeklerin çoğunluğu çok nadiren para harcayan grupta.

Para harcadığını belirten sosyal medya kullanıcılarının yüzde 16’sı en son Twitch’e para harcadığını söylüyor. Spotify, Youtube ve Netflix platformlarının her biri yüzde 10 oranla ikinci sırada bulunuyor.