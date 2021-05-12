En çok kullanılan Excel kısayolları ve işlevleri

Excel Microsoft Office programlarından birisidir. Günümüzde en sık kullanılan Excel programı içerisinde farklı pek çok kısayol bulunmaktadır. Bu kısayollar ile pek çok işlem daha hızlı ve daha kolay hesaplanmaktadır.

En Çok Kullanılan Excel Kısayolları ve İşlevleri

Excel programında kullanılan birçok kısayol bulunmaktadır. Bu kısayollardan bazıları şunlardır:

F2 : F2 tuşuna basıldığı zaman Excel hücre sonunda bir imleç ile birlikte hücre düzenleme moduna geçilir. Bu kısayol hızlı değişiklikler yapmanın en kısa halidir.

CTRL + ALT + F9 : Bu kısayol Excel kısayol kombinasyonunun kullanımı açık çalışma kitapları olan çalışma sayfalarını hesaplar.

F11 : Bu kısayol ile Excel araç çubuğunda gezinerek vakit kaybetmeden grafik oluşturmak mümkündür. Bunun için grafik oluşturmak istenen veriler seçilmeli ve F11 tuşuna basılmalıdır.

ALT + = : Bir veri bloğuna sahip olan kişiler tüm satır ve sütunları eklemek için bu komut kullanıldığında tüm veriler otomatik toplam haline getirir ve tüm denklemleri bir seferde yerleştirir.

ALT + H + O + I : Bu Excel kombinasyonu dizilişten daha fazlasıdır. Giriş sekmesine gitmeden önce ilk olarak ALT + H tuşlarına basılmalıdır. Daha sonra format menüsü seçmek için ALT tuşuna basılı tutarak O tuşuna basılmalıdır. Son olarak sütun genişliği otomatik olarak sığdırabilmek için ALT tuşuna basılı tutarak I tuşuna basılmalıdır.

CTRL + SHİFT + # : Bu kısayol Excel programında tarih formatını yıl, ay ve gün olarak değiştirmeye yardımcı olur.

CTRL + SHİFT + $ : Bu kısayol hücrede yazan değerleri hızlı bir şekilde para birimi formatını değiştirmek için kullanılır. Bunun için hücreyi seçip bu tuşlara basılması gerekir.

CTRL + SHİFT + & : Bu kısayol hücrelere kenarlık eklemek için kullanılır. Kenarlık eklemek için menülerde gezinmek yerine bu tuş kombinasyonu kullanılabilir. Seçilen hücrelere bu kısayol ile kenarlıklar eklenebilir ve çalışmalar daha düzenli bir hale getirilebilir.

CTRL + B ve CTRL + I : Bu kısayolları ile değerler italik veya kalın olarak yazılabilir. Hücre içerisindeki değerler CTRL+B tuş kombinasyonu ile kalınlaştırılabilir. Ayrıca CTRL+I tuş kombinasyonu ile yine hücrede yer alan değerler italik hale getirilebilir.