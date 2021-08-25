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Teknoloji
Haber Giriş: 25.08.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

En çok hatırlanan marka seçildi

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En çok hatırlanan marka seçildi

Türk Telekom, Ipsos’un Adwatch araştırmasına göre telekomünikasyon sektöründe ‘en çok hatırlanan’ marka oldu.

Türk Telekom, Ipsos tarafından hazırlanan Adwatch Q2 raporunda, telekomünikasyon kategorisinde ilk üçe yerleşti.  

Türk Telekom’un “81 İlde Milyonlarca Evde” ve “Türkiye İçin Yenilendik” isimli reklam filmleri telekomünikasyon kategorisinde ilk iki sırada yer alırken Türk Telekom’un genel reklâmları da üçüncü sırada yer buldu. 

Nisan-Mayıs-Haziran 2021 tarihlerinde yapılan araştırmaya göre, 15 Mart 2021’de yayınlanan Türk Telekom’un 81 ilde milyonlarca eve sunduğu internet hizmetini ‘online kız isteme’ konsepti ile ekranlara taşıyan reklamı, yüzde 4,6 hatırlanma oranı, yüzde 76 beğeni ve yüzde 30,1 ağızdan ağıza konuşulma (WOM) düzeyini yakaladı. Türk Telekom’un altyapı yatırımlarıyla artan mobil çekim gücünü konu edinen “Türkiye İçin Yenilendik” reklamı da Ekim 2020’de izleyiciyle buluştu. Aktör Kenan İmirzalıoğlu ile yolda karşılaşıp ona köyünü gezdiren bir gencin hikâyesi ile anlatılan “Türkiye İçin Yenilendik” reklam filmi ise yüzde 1,9 oranında hatırlandı.

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