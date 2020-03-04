En çok 4G destekli giriş seviyesi telefon satan marka belli oldu

International Data Corporation (IDC) verilerine göre Alcatel 1 Serisi, son 2 yılda Avrupa pazarında bulunan 4G giriş seviyesindeki akıllı telefonlar arasında ilk sırada yer alıyor. Alcatel 1 Serisi'nde yer alan erişilebilirlik imkanıyla herkese 4G bağlantı sunuyor.



Alcatel 1 Serisi, yakın zamanda tanıtılacak Alcatel 1S (2020)'yle genişleyecek. Akıllı üç kamera gibi önemli özellikleri uygun fiyatla ulaştıran Alcatel 1S (2020), kullanıcılarının makro ve süper geniş açılı lenslerle birlikte yapay zeka özellikleri sayesinde göz alıcı kareler yakalamalarını sağlıyor. Aynı zamanda sekiz çekirdekli işlemcisi ve 4.000 mAh bataryasıyla uzun süreli performans da sunuyor. Özel tuşuyla anında destek sunan Google Assistant da cihazda yer alıyor. 6.22 inç HD+ Geniş ekrana, şık S şeklinde kıvrımlı tasarıma ve 2.5D parlak ön cama sahip olan Alcatel 1S (2020), gelişmiş teknolojisiyle gelecek.



Alcatel 1 Serisi, bir kere daha Alcatel'in mobil marka vizyonunu ileriye taşıyor ve modern akıllı telefon özelliklerini herkese ulaştırıyor.