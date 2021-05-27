Emülatör Nedir? Emülatör Nasıl Kullanılır? Emülatör Neden Kasar?

Emülatör, bir cihazın başka bir cihazı taklit etmesidir. Bu durum yazılımsal ve donanımsal taklit etme şeklinde gerçekleşebilir. Bu teknoloji sayesinde pek çok kullanıcı güncel sistemlerin her birine ayrı ayrı para ödemekten kurtulur.

Emülatör Nedir?

Emülatör, yazılımsal ve donanımsal taklide dayalı olarak çalışan programlara verilen genel bir isimdir. Bunlar genellikle çalıştıkları sistemi kullanır ve taklit eder. Her zaman çok iyi çalışamamalarının en önemli nedeni olan bu çalışma mantığı olarak açıklanabilir. En çok bilinen emülatör türleri ise:

Android Emülatör Programları: Bilgisayarlarımıza kurduğumuz bu programları android işletim sistemlerini taklit ederek de kullanabiliriz. Özellikle de android işletim sistemlerinde kullanılmaya özel olarak yayınlanmış olan bu oyunların PC’de oynanması için sıkça kullanılırlar.

Oyun Konsolu Emülatör Programları: Gerek geçmişte severek kullanılan atari gibi konsolları, gerekse PlayStation gibi aktif kullanılan oyun konsolların eski sürümlerini bu tür Emülatörler aracılığı ile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu emülatörlerin bilgisayarlar ve akıllı telefonları için ayrı ayrı versiyonları vardır.

İşletim Sistemi Emülatörleri: Windows bilgisayarlarınızda Linux’u çalıştırmak da istiyorsanız bunun için sanal diskler ya da direkt olarak başarılı emülatörleri tercih edebilirsiniz.

Emülatör Nasıl Kullanılır?

Emülatör sistemleri genellikle orjinal değildir ve taklit versiyonlardır. Bu nedenle amatör geliştiricilerin çok iyi sonuçlar ortaya çıkarmasını beklemek olmaz. Aynı zamanda orijinal olan programlarda da bazı özelliklerin çıkarılarak programın çalışmasının sağlandığı görülüyor. Bu nedenle de tüm özellikleri içinde bulundurmayan yazılımlar çoğunlukta bulunuyor.

Emülatör Neden Kasar?

Emülatörin nadir de olsa kasılması, bazı kullanıcılar için oldukça kötü bir sorundur. Bunun sadece bir taklit olduğunu unutmamanız gerekir. Bu nedenle programlar donanımlarınızı kullanırken yoğun işlemler sırasında takılabilir. Yani sisteminiz bu taklit sırasında programla ters düşebilir ya da yeterince kaynak sağlayamayabilir.