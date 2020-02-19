EMUI 10 güncellemesi alacak Honor telefonlar belli oldu

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, Türkiye’deki kullanıcıları için EMUI 10 güncellemesi alacak telefon modellerini ve güncelleme tarihlerini duyurdu. Yeni güncelleme ile içerisinde HONOR 8X, HONOR 9X ve HONOR 20 gibi popüler modellerin de bulunduğu telefonlar, birçok yeni özellik ve iyileştirmeye sahip oluyor.

Telefonunuzu Bilgisayardan Kontrol Edin

EMUI 10 ile HONOR telefonlar, bilgisayara internet bağlantısı olmadan bağlanarak, fare ve klavye ile kontrol edilebilme özelliğine kavuşuyorlar. Böylece ofis ortamında telefonunuzu elinize almadan da mesaj yazabiliyor, telefon uygulamalarını bilgisayar ekranında görüntüleyebiliyorsunuz. Yenilenmiş minimal tasarıma sahip olan bu yeni arayüz, menü geçişleri için yeni animasyonlar da barındırıyor.

Aşırı parlaklığı önlemek için karanlık mod

Güncellenen EMUI 10 sayesinde HONOR kullanıcıları, telefonlarının ara yüzünü karanlık modda kullanabiliyor, böylece telefonlarını göz yoran parlaklıkta kullanmak zorunda kalmıyorlar. EMUI 10, yeni özelliklerinin dışında bir önceki 9.1 sürümüne göre performans iyileştirmeleri de sunuyor. Sistem kaynaklarını daha akıllı şekilde kullanan EMUI 10, %25.7’ye varan performans artışı sağlayabiliyor.

Birçok model EMUI 10’a geçiyor

Dünya çapında sunulmaya başlanan EMUI 10 güncellemesi, Türkiye’de kullanıcılara şubat ayından itibaren kademe kademe sunulmaya başlandı.Türkiye’deki tüm kullanıcıların güncellemeleri şubat ve mart aylarında alması bekleniyor. 13 Şubat günü HONOR 8X ile ülkemizde dağıtılmaya başlanan güncelleme takvimi ise modeller için şu şekilde:

HONOR 8X – 13 Şubat 2020

HONOR 10 – 17 Şubat 2020

HONOR 10 Lite & HONOR 20 Lite – 20 Şubat 2020

HONOR 9X & HONOR 20 – 25 Şubat 2020