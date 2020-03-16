EMUI 10.1 güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu
Huawei'nin Android işletim sistemini kendine göre özelleştirdiği yazılımı EMUI'nin 10.1 güncellemesinin hangi cihazlara geleceği açıklık kazandı.
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, 26 Mart tarihinde gerçekleştireceği etkinlikte yeni telefon serisi Huawei P40 ile Huawei P40 Pro'yu ortaya çıkaracak. Diğer yandan da şirket, EMUI 10.1 güncellemesini dağıtacağı Huawei cihazları belirledi. P40'larda yüklü olarak gelecek sürüm, diğer cihazlara da indirilebilecek. Peki hangi modeller için bu güncellemenin yüklenmesi mümkün olacak?
Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 30 Pro 5G
Huawei Mate 30
Huawei Mate 30 5G
Huawei Mate 30 RS Porsche Design
Huawei P30
Huawei P30 Pro
Huawei Mate X
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 X 4G
Huawei Mate 20 X 5G
Huawei Mate 20 RS Porsche Design
Huawei P30 Lite
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Huawei Nova 6
Huawei Nova 6 5G
Huawei Nova 6 SE/Nova 7i
Huawei Nova 5T
Huawei Nova 5
Huawei Nova 5i
Huawei Nova 5 Pro
Huawei Nova 5i Pro
Huawei Enjoy 10S
Huawei Enjoy 10 Plus
Huawei Y9s
Huawei Y9 Prime 2019
Huawei P smart+ 2019
Huawei MatePad Pro, 5G
Huawei MediaPad M6 Serisi
Diğer yandan Honor'un Magic UI 3.1 güncellemesinin de hangi Honor cihazlara yükleneceği belli oldu.
Honor V30 (Magic UI)
Honor V30 Pro/View30 Pro (Magic UI)
Honor 20 (Magic UI)
Honor 20 Pro (Magic UI)
Honor 20S (Magic UI)
Honor V20/View20 (Magic UI)
Honor Magic 2 (Magic UI)
Honor 9x (EMUI)
Honor 9X Pro (EMUI)
Honor 20 Youth Edition (EMUI)
Honor 10 (EMUI)
Honor 20i/20lite/10i (EMUI)
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