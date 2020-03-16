EMUI 10.1 güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, 26 Mart tarihinde gerçekleştireceği etkinlikte yeni telefon serisi Huawei P40 ile Huawei P40 Pro'yu ortaya çıkaracak. Diğer yandan da şirket, EMUI 10.1 güncellemesini dağıtacağı Huawei cihazları belirledi. P40'larda yüklü olarak gelecek sürüm, diğer cihazlara da indirilebilecek. Peki hangi modeller için bu güncellemenin yüklenmesi mümkün olacak?

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate X

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei P30 Lite

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE/Nova 7i

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Enjoy 10S

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Y9s

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei P smart+ 2019

Huawei MatePad Pro, 5G

Huawei MediaPad M6 Serisi



Diğer yandan Honor'un Magic UI 3.1 güncellemesinin de hangi Honor cihazlara yükleneceği belli oldu.



Honor V30 (Magic UI)

Honor V30 Pro/View30 Pro (Magic UI)

Honor 20 (Magic UI)

Honor 20 Pro (Magic UI)

Honor 20S (Magic UI)

Honor V20/View20 (Magic UI)

Honor Magic 2 (Magic UI)

Honor 9x (EMUI)

Honor 9X Pro (EMUI)

Honor 20 Youth Edition (EMUI)

Honor 10 (EMUI)

Honor 20i/20lite/10i (EMUI)









