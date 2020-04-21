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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 07:23,Son Güncelleme:

Elon Musk’un Starlink projesi İngiltere'de panik yarattı

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Elon Musk’un Starlink projesi İngiltere'de panik yarattı
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Güney Afrika asıllı Amerikalı Tesla Motors ve SpaceX şirketinin CEO’su Elon Musk’ın imzasını taşıdığı hızlı internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngilterede görüntülendi. İngilizler projeyi UFO olarak yorumlayınca ülkede kısa süreli panik yaşandı.

Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceXin CEO’su Elon Musk ucuz ve yüksek hızda internet kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine start verdi. Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere'de görüntülendi.

Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje bir çok İngililiz tarafından paniğe neden oldu. İngilizler gökyüzünde gördükleri takım yıldızını UFO olarak yorumladı. Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu.

Öte yandan Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtiliyor.

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