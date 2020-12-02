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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Elon Musk’tan sürpriz Mars açıklaması: Yolculuk ne zaman?

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Elon Musk’tan sürpriz Mars açıklaması: Yolculuk ne zaman?
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ABD’li girişimci ve SpaceXin sahibi Elon Musk, Mars’a insan göndereceği merak edilen tarihi açıklayarak, Muhtemelen 6 yıl içinde olacak dedi.

Merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan SpaceXin sahibi Elon Musk, merakla beklenen Mars’a insan gönderileceği tarihi açıkladı. Almanyanın başkenti Berlindeki Axel Springer Ödüllerinde görüntülü konuşan Musk, yolculuğun muhtemelen 6 yıl içinde olacağına dikkat çekti ve ekledi:

"Şanslıysak belki 4 yıl sonra..."

Musk, iki yıl içinde Mars’a ekipsiz bir gemi gönderilmesinin planlandığını da söyledi.

Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi’yi uzay istasyonuna gönderilmişti.

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