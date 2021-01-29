MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriElon Musk'tan şaşkınlık yaratan Bitcoin açıklaması
GeriTeknoloji Elon Musk'tan şaşkınlık yaratan Bitcoin açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 29.01.2021 - 12:36 | Son Güncelleme:

Elon Musk'tan şaşkınlık yaratan Bitcoin açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elon Musk'tan şaşkınlık yaratan Bitcoin açıklaması
Abone Olgoogle-news

Dünyanın en zengin ismi olan ve Mars projeleriyle gündemden düşmeyen Elon Musk, bu kez Twitter'da profiline Bitcoin'i ekledi ve 'Geçmişe bakınca kaçınılmazdı' paylaşımını yaptı.

Twitter'da milyonlarca takipçisi olan ve sıra dışı paylaşımlarıyla bilinen Musk, son olarak WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar için Signal paylaşımını yapmış, ancak yanlış anlaşılma sonucu bu ismi taşıyan başka bir işletmenin hissesi katlanarak değer kazanmıştı.

Elon Musk, bu kez Bitcoin'i desteklediğini duyurdu. Paylaşımlarıyla piyasaları da hareketlendirebilen Musk, son yıllarda sıkça tartışılan 'bitcoin' ile ilgili sürpriz bir hamle yaptı.

Elon Musktan şaşkınlık yaratan Bitcoin açıklaması

Bitcoin'i Twitter'da profiline sabitleyen Musk, yaptığı son paylaşımda da 'Geçmişe bakınca kaçınılmazdı' mesajını verdi. irkaç gün önce başlayan ve etkisi hala devam eden WallStreetBets olaylarında net bir şekilde bireysel yatırımcının tarafını tutan Musk, Dogecoin’in fiyatındaki yükselişte de etkili olmuştu.

Musk, ilk kez bunu yapmıyor. Daha önce de Musk, profiline “Dogecoin” veya “Dogecoin CEO’su” ifadelerini sabitlemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Musk'ın paylaşımı Bitcoin'i de yansıdı ve haberi hazırladığımız saatlerde Bitcoin, 36 bin doları aştı.


KoçDigital ve Koçtaş perakendede standartları yükseltiyorEv geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş ve uluslararası bilgi birikimini Türkiye’ye taşıyan KoçDigital dünya standartlarında bir stok yönetimi projesine imza attılar. Ödüllü Fit120 projesi sayesinde ürünlerin stok gün sayısı 50 gün azalarak, son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı.(Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle