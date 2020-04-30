Elon Musk'tan koronavirüsle ilgili şaşırtan açıklama

Musk, dün CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın gelirlerinin ele alındığı bir toplantıda, "İnsanları anayasal haklarına aykırı olarak zorla evlerine hapsediyorsunuz. Yanlış ve korkunç yollarla insanların özgürlüklerini ellerinden alıyorsunuz. Bu, insanları Amerika'ya getiren ya da Amerika'yı inşa ettiği değerlere aykırı" diye konuştu.

'Amerika'yı özgürleştirin'

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda 33,4 milyon takipçisinin olduğu Twitter'dan yayımladığı mesajlar nedeniyle salgını ciddiye almamak ve yanlış bilgiler paylaşmakla suçlanmıştı.

Çocukların hastalığa karşı bağışıklığı olduğunu savunan Musk, fabrikalarını geç kapattığı için de eleştirilmişti.

38,5 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin 22. kişisi olan Elon Musk'ın şirket toplantısından sonra attığı mesajlarda da koronavirüs önlemlerinin kaldırılması çağrısında bulundu ve "İnsanlara özgürlüklerini geri verin. Amerika'yı özgürleştirin" dedi.

Elon Musk, bu mesajlarında Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve önlemlerin hayat kurtarmadığı, aksine yerel ekonomileri mahvettiği savunulan bir haberi de paylaştı ve yarından itibaren eyalette mağazalar, restoranlar ve sinema salonlarını yeniden açma kararı alan Teksas Valisi Greg Abbott'un kararını övdü, "Brovo Teksas" dedi.

Musk, bir takipçisinin sorusu üzerine açıklamalarını düzeltti ve "mağazaların ve iş yerlerinin hemen açılması gerektiğini kastetmediğini belirterek "Evet, buraları dikkatli bir şekilde ve uygun önlemlerle açılmalı. Ama insanlar fiilen ev hapsine alınmamalı" dedi.

Zuckerberg'den acele edilmemesi uyarısı

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise kendi şirketi içinde düzenlenen benzer bir toplantıda Musk'ınkine zıt görüşler belirtti.

Zuckerberg, "Bazı yerlerin çok erken, hastalığın yayılma hızı asgariye düşürülmeden açılması büyük olasılıkla yeni salgınları beraberinde getirecek, sağlık ve ekonomi açısından kriz ağırlaşacak" dedi.