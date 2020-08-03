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Teknoloji
Beril SÖNMEZ, (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 14:39,Son Güncelleme:

Elon Musk'ın mekiği birçok yönden ilklere imza attı

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Elon Musk'ın mekiği birçok yönden ilklere imza attı
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NASA astronotları Bob Benhken ve Doug Hurley, Elon Muskın sahip olduğu SpaceX şirketinin ürettiği Dragon kapsülüyle Meksika Körfezinde denize Türkiye saatiyle 21:48de iniş yaptı. ABD Başkanı Trumpın da bir mesajla kutladığı iniş birçok yönden ilklere imza attı.

Elon Muskın sahip olduğu SpaceX, NASA astronotları Bob Benhken ve Doug Hurley’i dünyaya getirmeyi başardı. Birçok başarıları ve ilkleri barındıran uçuşta Benhken ve Hurley, uzaya özel girişimle ilk giden astronotlar olarak tarihe geçti. Uçuşu NASA adına gerçekleştiren SpaceX, uzaya insan taşıyan ilk özel girişim şirketi oldu. ABD en son 1975 yılında denize uzay kapsülü indirmişti, Başkan Donald Trump 45 yıl sonra gelen bu ilki mesajla kutladı. Diğer yandan NASA, 2011 yılında insanlı uzay aracı programını durdurarak o günden itibaren uzaya Rus yapımı Soyuz mekikleriyle astronot göndermekteydi. NASAnın bu başarıdan sonra artık SpaceX mekikleriyle ABD topraklarından uzaya astronot gönderebilecek.

UÇUŞUN HİKAYESİ

Astronotlar Bob Benhken ve Doug Hurley, yaklaşık 2 ay önce SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle uzayda bulunan Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ulaşmıştı. Astronotlar bu süre zarfında bilimsel deneyler gerçekleştirmiş ve geçen cumartesi ISSden Dragon kapsülüyle ayrılmıştı. Astronotlar, dün Meksika Körfezine, denize sağlıklı bir şekilde iniş yaptı.

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