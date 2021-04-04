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GeriTeknoloji Elon Musk'ın hayaline bir darbe daha: Tarlaya düştü
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Teknoloji
Haber Giriş: 04.04.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Elon Musk'ın hayaline bir darbe daha: Tarlaya düştü

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Elon Musk'ın hayaline bir darbe daha: Tarlaya düştü

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'e ait roketin parçası ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde bir tarlaya düştü.

SpaceX'e ait roketin parçası Washington eyaletinde tarlaya düştü.

The Tri-City Herald gazetesindeki habere göre, 4 Mart'ta şirketin Starlink uydularını uzaya fırlattığı Falcon 9 roketinin bir parçası, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Washington eyaletinin Granton bölgesinde bir tarlada bulundu.

Elon Muskın hayaline bir darbe daha: Tarlaya düştü

Yaklaşık 1,5 metre boyundaki kompozit kaplı metal parçanın, roketin dünyaya dönerken atmosferde yanarak parçalanan ikinci aşamasına ait olduğu belirtildi.

Yerel yetkililer şirket ile temasa geçerken, SpaceX parçanın rokete ait olduğunu doğruladı.

Elon Muskın hayaline bir darbe daha: Tarlaya düştü

SpaceX, Starlink uydu ağının parçası olan 60 uyduyu, 4 Mart'ta Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship, 4. uçuş denemesinde de başarısız olarak havada infilak etmişti.

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