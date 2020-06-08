Elon Musk’ın en büyük korkusu ve beynimize çip yerleştirme meselesi

Bu iddiayı başka bir teknoloji şirketi ortaya atsa, muhtemelen birçoğumuz çok da dikkate almazdık. Ama söz konusu Elon Musk’ın şirketi olunca ister istemez “acaba” diyoruz. Neticede bu adam günümüzün en büyük teknoloji fenomeni. Tesla ile ticari anlamda elektrikli otomobil devrimini başlattı. (Hatta birini de uzaya yolladı, hala ara sıra canlı yayından nerede olduğunu takip ederim.) Mars’a yolculuk hayalleri onunla alevlendi. Daha geçtiğimiz günlerde kurucusu olduğu ve CEO’luğunu üstlendiği SpaceX Uzay Taşımacılığı Şirketi’nin, SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Dragon kapsülü ile 2 astronotu yörüngeye taşıdı ve 19 saatlik uzay yolculuğunun ardından kapsül saatte 25.000 km hızla Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmeyi başardı. (Küçük bir bilgi, Türksat 5A ve 5B uydularımızı da çok yakında Florida’dan bu roketler fırlatacak.) 42.000 uyduluk Starlink projesini tamamlayıp tüm dünyaya ucuz ve hızlı internet hizmeti sunabilmek için her gün uzaya deste deste uydu gönderiyor. Hepsini geçtim, çocuğunun adını bile X Æ A-Xii koyan bir adamdan bahsediyoruz. Yani, beynimize çip yerleştirip düşüncelerimizle cep telefonumuza, teknolojik aletlerimize hükmedebileceğimizi söylüyorsa, her dili anlayıp konuşabilmemizi sağlayacağını ve çeşitli yetenekleri hızlıca kazanabileceğimizi iddia ediyorsa, neden olmasın?

İnsan beynine ilk bağlantı bu yıl içinde yapılacak

Musk’a göre bir Neuralink cihazı önümüzdeki yıl içinde ilk kez insan beynine bağlanabilir. Şu sıralar farelerde ve maymunlarda aktif olarak deneniyor ve söylendiğine göre oldukça da verimli çalışıyor. İnsanlarda da bu yıl sonuna kadar ilk denemelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Nasıl yapılacağından da biraz bahsedelim; pille çalışan bir çipin, bir insanın kafatası içerisine yerleştirilmesi ve beyne elektrotlar gönderilmesi planlanıyor. Çip, kafatasından açılacak 8 mm'lik bir delikten yerleştirilecek. Cep telefonu bluetooth’la beyne bağlayacak ve cihaz düşünceyle kontrol edilebilecek. Sonraki aşamada ise beynimize yabancı dil eğitimi, müzik aleti çalma becerileri kolaylıkla yüklenebilecek. Uygulama marketlerinden oyun indirir gibi… (Vay be, Morpheus duy bunları duy!) Ayrıca bu teknolojinin ilk olarak felçli insanlara yardımcı olmak için iPhone ve bilgisayar kontrol etme / yönetme gibi basit görevlerde kullanılacağı da belirtiliyor.

Elon Musk’ın ilham kaynağı, en büyük korkusu

Yahu böyle şeyler bu adamın aklına nereden geliyor diyenler olacaktır mutlaka. Hemen söyleyelim; Elon Musk’ın ciddi bir yapay zeka korkusu var. Yapay zekanın önümüzdeki yıllarda insanlık için bir tehdit oluşturabileceğine inanıyor Musk. Bu projenin de en büyük amaçlarından biri, makine-insan simbiyotu yaratarak bu tehditten kaçınmayı mümkün kılmak. Yani diyor ki gün gelecek yapay zeka ile mücadele edebilmemiz için insanüstü bir zihinsel kapasiteye ihtiyaç duyacağız.

Gelecekte yaşanabilecek gelişmeleri düşlemek gerçekten heyecan verici. Geleceği heyecan verici kılan Elon Musk gibi çılgın girişimciler ve bilim insanları da iyi ki var ve iyi ki birçoğumuzdan bir adım öndeler.





Şinasi Furkan AVCI

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