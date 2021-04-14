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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 14.04.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Elon Musk'ın çip projesi için tarih verdiler

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Elon Musk'ın çip projesi için tarih verdiler

Elon Musk'ın Neuralink projesi kapsamında geliştirdiği çipi insan beynine bu yıl içinde takmak istediği belirtildi.

Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın en çılgın projelerinden birisi olan insan beynine çip takma fikri için geri sayıma geçildi.

Business Insider'da yer alan habere göre, Musk, beyin çipini bu yıl içinde insanlara takmak istiyor.

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Geçtiğimiz günlerde Musk'ın beyin çipi projesi 'Neuralink', bir maymun üzerinde test edilmişti.

9 yaşındak Pager isimli maymun, test kapsamında düşünce gücüyle video oyunu oynamayı başarmıştı.

Musk, beyin çipi sayesinde gelecekte felçli hastaların düşünce gücüyle kaslarını hareket ettirip yürüyebileceklerini savunuyor.

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Milyarder girişimci şubat ayında yaptığı açıklamada insanlı çalışmalara yıl sonuna kadar geçmeyi planladıklarını söylemişti.

Musk 20 yıldır felç olduğunu belirten bir kullanıcısına verdiği cevapta şu ifadelere yer vermişti;

'Neuralink implantın güvenli olmasını sağlamak için çok çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'yle yakın temas halinde. İşler iyi giderse bu yıl içinde insanlar üzerinde çalışmalara başlayabiliriz.'

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Milyarder girişimci, söz konusu teknolojiyle Alzheimer ile Parkinson gibi hastalıkların da tedavi edilebileceği iddiasını defalarca dile getirmişti.

Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.

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