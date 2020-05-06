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GeriTeknoloji Elon Musk yeni doğan bebeğine X Æ A-12 Musk adını verdi
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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 06.05.2020 - 06:12,Son Güncelleme:

Elon Musk yeni doğan bebeğine X Æ A-12 Musk adını verdi

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Elon Musk yeni doğan bebeğine X Æ A-12 Musk adını verdi
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Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk ile müzisyen sevgilisi Grimes'in oğulları oldu. Elon Musk, Twitter hesabından bebeğin adını soran bir takipçisine "X Æ A-12 Musk" yanıtını verdi.

Musk, Twitter hesabından yeni doğan bebeğiyle çekilen bir fotoğrafı da paylaştı.

48 yaşındaki Musk takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarda, bebeğin erkek olduğunu ve anne ile bebeğin durumunun iyi olduğunu' söyledi.

Bebeğin annesi 32 yaşındaki Kanadalı müzisyen Grimes, Şubat ayında hamilelik dönemi hakkında kendi YouTube kanalında yaptığı yayında bebeği 'cinsiyet ayrımı gözetemeden büyüteceklerini' söylemişti.

Gerçek adı Claire Boucher olan müzisyen "Bir cinsel kimlik vermek istemiyorum, belki hayatlarında o kimliği tercih etmeyecek" demişti.

Elon Musk ile Grimes 2018 yılından bu yana birlikte. 'X Æ A-12 Musk', Elon Musk'ın altıncı oğlu, Grimes'in ise ilk çocuğu. Elon Musk üç defa boşanmıştı.

Diğer yandan Elon Musk'ın 'hiçbir mal, mülk sahibi olmayı istemediğini' söylemesinden sonra California'daki iki lüks evi satışa çıkardığı bildirildi.

Musk, Cuma günü Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda 'tüm malından mülkünden kurtulacağı' sözünü vermişti.

Musk'a ait iki villa Zillow adlı emlak sitesinde tanesi 40 milyon dolardan satışa çıkarılmış görünüyor.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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