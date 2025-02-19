Elon Musk, X'e yatırdığı parayı çıkarmak istiyor

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Elon Musk, sosyal medya şirketi X için 2022'de ödediği fiyatla aynı olan 44 milyar dolar değerleme üzerinden yatırımcılardan para toplamak için görüşmeler yapıyor.



Musk'ın devralması ve revizyonu birçok kullanıcı ve reklamverenin kaçmasına neden olduktan sonra finansman turu sosyal medya devi için kayda değer bir servet dönüşü olması bekleniyor.



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, yeni X finansman turu için görüşmelerin hala devam ettiğini ve ayrıntıların değişebileceğini söyledi. Şirket finansman görüşmelerinden de vazgeçebilir. Bu, Musk'ın sosyal medya şirketini özel sektöre almasından bu yana şirketin bilinen ilk yatırım turu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde başrol oynayan Musk, son aylarda şirketlerinin servetinin arttığını gördü. Tesla hisseleri Trump'ın seçilmesinden bu yana yüzde 40'tan fazla yükseldi ve SpaceX'in 350 milyar dolarlık yeni değeri onu dünyanın en büyük teknoloji girişimi haline getirdi.



Musk son anlaşmalarla milyarlarca dolar için özel piyasalara başvurdu. Yapay zeka girişimi xAI da son haftalarda artan bir değerleme ile finansman sağlamaya çalışıyor.



Bloomberg News'e konuşan kişiler, yapay zeka şirketinin 75 milyar dolar değerinde bir finansman turu için potansiyel yatırımcılarla görüştüğünü, ancak şartların kesinleşmediğini ve değişebileceğini söyledi. X, xAI'de yaklaşık 6 milyar dolarlık bir hisseye sahip.

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X'İN DEĞERİ YÜZDE 70 DÜŞTÜ



Aralık ayında, mevcut anlaşma görüşmelerinden önce, Fidelity Investments Twitter hissesini 44 milyar dolarlık satış fiyatından yaklaşık yüzde 70 oranında düşürmüştü.



X'in borcu da yakın zamanda yukarı yönlü bir yeniden değerlemeye tabi tutuldu. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Morgan Stanley geçen hafta X'in 3 milyar dolarlık borcunu nominal değerinden indirim yapmadan satmak için son rötuşları yapıyordu. Bu, yatırımcılardan yeterli talebin alınmasının ardından gerçekleşti ve bu durum alıcıların tereddütle karşıladığı borcun elden çıkarılmasına yönelik önceki çabalardan bir geri dönüştü.



Musk'ın Trump'a olan yakınlığı X'in beklentilerine ilişkin algıları değiştirdi ve bazı yatırımcılar onun rolünün işletmelerinin çıkarlarını ilerletmeye hizmet edeceğini düşünüyor.