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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 08.01.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Elon Musk: WhatsApp'ı bırak Signal kullan

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Elon Musk: WhatsApp'ı bırak Signal kullan
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u da geçerek dünyanın en zengin ismi olmayı başaran çılgın iş adamı Elon Musk, WhatsApp'ın çok tartışılan Facebook'a veri paylaşımı kararının ardından büyük tepki gösterdi; "WhatsApp'ı kullanmayın" dedi.

WhatsApp'ın Facebook ile kullanıcıların verilerini paylaşacağının ve bu konuda kullanıcıların zorunlu tutulacağının ortaya çıkmasının ardından tepkiler büyüyor. 8 Şubat tarihinden itibaren WhatsApp'ın Facebook'a kişisel verilerini paylaşmasını kabul etmeyenler uygulamaya giremeyecek.

Elon Musk da tam bu noktaya karara sert tepki göstererek alternatif uygulamalara yönelinmesi çağrısında bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Musk, 'Signal kullanın' demekle yetindi.

Diğer bir deyişle WhatsApp'ın bırakılmasını tavsiye eden Musk, alternatif bir iletişim aracı olan Signal'i tavsiye etti.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ ÜLKELERE ZORUNLU OLMAYACAK

WhatsApp'ın yeni kararı tüm dünyada uygulanacak, ancak Avrupa Birliği ülkeleri bu konuda serbest olacak ve kuralları kabul etme konusunda zorunlu tutulmayacak.

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