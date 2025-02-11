Elon Musk, OpenAI için 97 milyar dolar teklif etti!

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Wall Street Journal'ın haberine göre, Musk ve yatırımcı grubu, OpenAI'yı kontrol eden kâr amacı gütmeyen gruba, yapay zekâ devini satın almak için 97,4 milyar dolar önerdi.



Musk ve OpenAI CEO'su Sam Altman, OpenAI'yı birlikte kurmuştu. Ancak sonrasında Musk organizasyonla olan tüm bağını kesmişti. O zamandan bu yana, ikili OpenAI'ın izlediği yol sebebiyle karşı karşıya geldi.



Kurulduğu sırada OpenAI kâr amacı gütmeyen, açık kaynak kodlu bir gruptu. ChatGPT'nin teknoloji dünyasını sarsmasının ardından Altman OpenAI'yı kâr amacı güden bir şirkete çevirdi.



Kendi YZ şirketi xAI'ı kuran Musk, OpenAI ve Altman'ı izledikleri bu yol sebebiyle bolca eleştirdi.



Musk'ın avukatı, WSJ'a yaptığı açıklamada "OpenAI'ın açık kaynak kodlu, güvenlik odaklı haline döndürmenin zamanı geldi. Bunun olmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



Musk'ın X hesabındaki gönderiye göre, Altman Musk'ın teklifini reddetti. OpenaI, Microsoft gibi firmalardan milyarlarca dolarlık yatırım aldı ve en son 157 milyar dolar değer biçildi.



Altman, X üzerinde paylaştığı gönderisinde "hayır, teşekkürler ancak istersen biz twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz" yazdı. Tabii ki bu ifade, Musk'a yönlendirilmiş bir yanıt.



Musk, Twitter olarak bildiğimiz X'i 2022 yılında 44 milyar dolara satın aldı. Musk'ın ödediği bu miktar, sosyal medya şirketinin o dönemki bedelinin çok üzerindeydi.

Elon Musk'ın satın almasının ardından X hızla değer kaybetti.



Musk, Altman'ı tek bir kelime ile reddetti: "Dolandırıcı."