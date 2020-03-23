Elon Musk koronavirüs salgınını 'ciddiye almamakla' eleştirildi

Mesajlarında hastalığın çocuklar üzerindeki etkileriyle ilgili yanıltıcı bilgilere yer veren Musk, Kuzey California'da yerel yönetimin evlerden çıkılmaması konusundaki kararına rağmen fabrikasını dün akşama kadar açık tuttuğu için de eleştirildi.

Guardian gazetesinin haberine göre Musk'ın son birkaç haftadır koronavirüsle ilgili Twitter mesajları takipçilerinden tepki aldı.

'Çocukları etkilemiyor'

Tesla CEO'su Perşembe günü, salgının ciddiyeti konusunda mesajlar paylaşmaya devam etti.

Musk, koronavirüsle ilgili kararların yetersiz ve şüpheli bilgilere dayandığını söyleyen Stanford Üniversitesi'nden salgın hastalıklar uzmanı Prof. PA Ionnidis'in, sağcı yorumcu ben Shapiro'nun sitesindeki yazısına yanıt verdi.

Elon Musk, "Kanımca bu profesör haklı" dedi ve yeni vakaların yavaşladığına işaret eden bir grafik paylaştı.

Musk aynı gün, virüsün çocuklara etkisi konusunda yanıltıcı bir bilgi paylaştı.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, bugüne kadar koronavirüs hastası çocuklar hakkında yapılmış en kapsamlı araştırmasında çocukların daha hafif belirtiler gösterdiğini vurguladı.

Araştırmada ağır ya da kritik derecede hasta olan çocukların oranının çok düşük olduğu belirtilmesine karşın, çocukların yetişkinlerle eşit derecede risk altında olduğuna dikkat çekildi.

Musk bu raporu Twitter'da "Çocuklar temel olarak bu hastalıktan etkilenmiyor" diye yorumladı. Uzmanlara göre bu yanlış bir bilgi.

Fabrika kapandı

Elon Musk, bu hafta San Francisco'da yetkililerin zorunlu olmayan işletmelerin kapanması kararına rağmen Tesla'nın fabrikasını açık tuttuğu için çalışanları tarafından eleştirilmişti.

Şirket, fabrikadaki personel sayısını 10 bin'den 2.500'e düşürme kararına rağmen çalışanlar BuzzFeed haber sitesine, çalışma koşullarından kaygı duyduklarını söylemişti.

Şirketten dün akşam yapılan açıklamada fabrikada salgın karşısında önlem olarak 23 Mart akşamına kadar üretimin durdurulacağı belirtildi.